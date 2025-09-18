الشيباني في واشنطن لرفع عقوبات "قيصر" عن سوريا بشكل دائم وبحث ملف أمن إسرائيل

كشف موقع أكسيوس، الخميس، أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيزور الولايات المتحدة اليوم لبحث ملفي إسرائيل والعقوبات المفروضة على دمشق.

وأوضح الموقع، أن وزير الخارجية السوري سيناقش في واشنطن المفاوضات مع إسرائيل بشأن صفقة أمنية جديدة.

وقال مشرعون ومسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور واشنطن اليوم الخميس لإجراء محادثات في الكونجرس بشأن رفع العقوبات المتبقية على سوريا بشكل دائم.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى واشنطن منذ أكثر من 25 عامًا، حيث كانت آخر زيارة من هذا النوع في ديسمبر 1999، عندما زار وزير الخارجية السوري آنذاك فاروق الشرع البيت الأبيض لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "أكسيوس" أن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام (عن ولاية كاليفورنيا) قوله إنه يتوقع أن يلتقي شيباني اليوم الخميس مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ لبحث مسألة الإلغاء الدائم لـ"عقوبات قيصر".

ومن المتوقع أن يلتقي الشيباني، الجمعة، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق "أكسيوس".

وكان وزير الخارجية السوري قد توجه إلى لندن، حيث عقد محادثات مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر لمناقشة المقترح الإسرائيلي المتعلق باتفاقية أمنية جديدة بين الجانبين.

ووفقًا لمصادر مطلعة، استمر الاجتماع خمس ساعات برعاية المبعوث الأمريكي توم باراك، وركّز على بحث الرد السوري.

وأشار أحد المصادر إلى أن المحادثات أحرزت تقدمًا ملموسًا باتجاه التوصل إلى اتفاق محتمل.

