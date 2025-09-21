أحمد الشرع: علينا استعادة العلاقات الأمريكية السورية وهذا دور ترامب

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أهمية إعادة بناء العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة على أسس مباشرة وشفافة، معتبرًا أن رفع العقوبات يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الأزمة السورية.

علاقات سورية – أمريكية جديدة

قال الشرع إن على دمشق وواشنطن أن تسعيا إلى استعادة العلاقات بشكل جيد ومباشر، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون ويخفف من حدة التوترات الإقليمية.

عودة اللاجئين والنازحين

وأضاف الرئيس السوري أن حكومته أعادت الأمل للاجئين والنازحين، بما يتيح لهم العودة إلى وطنهم والبدء في مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

رفض التواطؤ الدولي

وقال الشرع أن على المجتمع الدولي ألا يتواطأ مجددًا في تعطيل رفع العقوبات، معتبرًا أن استمرارها يعني المساهمة في معاناة الشعب السوري وإطالة أمد الأزمة.

خطوة ترامب تجاه سوريا

وأشار الرئيس السوري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ خطوة كبيرة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا هذا القرار بأنه نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.