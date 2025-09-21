الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أحمد الشرع: علينا استعادة العلاقات الأمريكية السورية وهذا دور ترامب

أحمد الشرع وترامب،
أحمد الشرع وترامب، فيتو

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أهمية إعادة بناء العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة على أسس مباشرة وشفافة، معتبرًا أن رفع العقوبات يمثل تحولًا جوهريًا في مسار الأزمة السورية.

علاقات سورية – أمريكية جديدة

قال الشرع إن على دمشق وواشنطن أن تسعيا إلى استعادة العلاقات بشكل جيد ومباشر، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون ويخفف من حدة التوترات الإقليمية.

عودة اللاجئين والنازحين

وأضاف الرئيس السوري أن حكومته أعادت الأمل للاجئين والنازحين، بما يتيح لهم العودة إلى وطنهم والبدء في مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

رفض التواطؤ الدولي

وقال الشرع أن على المجتمع الدولي ألا يتواطأ مجددًا في تعطيل رفع العقوبات، معتبرًا أن استمرارها يعني المساهمة في معاناة الشعب السوري وإطالة أمد الأزمة.

خطوة ترامب تجاه سوريا

وأشار الرئيس السوري إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ خطوة كبيرة برفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا هذا القرار بأنه نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين البلدين.

