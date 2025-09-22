وزير الخارجية يلتقي نظيره اليمني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشئون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التأكيد على دعم مصر الثابت لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مشددا على أن استقرار اليمن يمثل عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.

كما أشار إلى التزام مصر بالحل السياسي الشامل باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

وفى هذا السياق، أوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تؤكد أنه لا حل عسكريًا للأزمة اليمنية، داعيا إلى توحيد الصف اليمني وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية.

كما استعرض وزير الخارجية ما تقوم به مصر من دعم للأشقاء اليمنيين، سواء عبر المساعدات الطبية والإنسانية، أو من خلال استضافة أعداد كبيرة من المواطنين اليمنيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم على الأراضي المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.