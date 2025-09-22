تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع كبير مستشاري ترامب للشئون العربية والشرق الأوسط

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للشئون الأفريقية، وذلك في إطار التشاور الدوري حول تطورات الأوضاع الإقليمية على ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

دعم مصر الثابت للأشقاء في السودان

شهد اللقاء بحث المستجدات في السودان والجهود المشتركة الرامية إلى احتواء الأزمة حيث جدّد الوزير دعم مصر الثابت للأشقاء في السودان، وأهمية تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة والمعاناة الانسانية المتفاقمة على نحو يصون وحدة السودان وأمنه وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية ومقدرات شعبه الشقيق.

مقدرات الشعب الليبي الشقيق

تم التطرق إلى تطورات الملف الليبي، إذ أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، والملكية الليبية للتسوية وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا في مدى زمني محدد وبما يهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

تحقيق السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية

تناول النقاش الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى حيث جدد الوزير عبد العاطي دعم مصر للاتفاق الموقع بين حكومتَي جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا في واشنطن، وبما يهدف إلى تحقيق السلام وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونغو، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا على طريق التوصل إلى اتفاق سلام دائم يعزّز الاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى على نحو يخدم جهود تحقيق التسوية السلمية للنزاعات في أفريقيا والمنطقة.

منتدى أسوان للسلام

كما تم بحث الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق التنمية والسلم المستدامين في افريقيا ودفع معدلات النمو وتعزيز الاستقرار، وقد استعرض الوزير عبد العاطي التحضيرات الجارية لعقد النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام والذي سيتم خلاله تبادل الرؤي والأفكار حول التحديات السياسية والاقتصادية وكيفية دفع الجهود في الدول الافريقية لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة.

