محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع مجلس جامعة المنصورة

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين في اجتماع مجلس جامعة المنصورة الذي عقد اليوم بمقر الجامعة، برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية والدكتور محمد عبد العظيم والدكتور طارق غلوش نواب رئيس الجامعة، والدكتور محمد ربيع رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وفي مستهل كلمته، أعرب " المحافظ " عن تمنياته بعام دراسي جديد حافل بالنجاح والتفوق لجامعة المنصورة وطلابها، مؤكدًا أنها ستظل دائمًا في تقدم وازدهار كإحدى قلاع العلم والبحث في مصر.

الجامعة هي المنارة الحقيقية للوعي والعلم

وأكد "مرزوق" تقديره الكامل لدور جامعة المنصورة وتعاونها المستمر مع المحافظة في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجامعة هي المنارة الحقيقية للوعي والعلم، والحصن الحصين للشباب ضد أي محاولات للتشويه الفكري أو التطرف.

وأشار "المحافظ " إلى أهمية مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنها جاءت لإعادة إحياء وعي المواطن وترسيخ القيم الصحيحة، بما يدعم تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات.

غرس روح الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب

وقال "مرزوق": "أنتم رجال دولة مؤثرون بشكل مباشر على الشباب والطلاب داخل الجامعة، ولا بد من غرس روح الوطنية والانتماء في نفوس الطلاب، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الوطن ومواجهة الشائعات والمخططات المغرضة."

تحصين عقول الشباب من التطرف مسؤولية مشتركة

كما أشار " المحافظ " الي أن تحصين عقول الشباب من التطرف مسؤولية مشتركة بين الدولة والجامعة والأسرة، مشددًا على أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يهابها الجميع بفضل تماسك جبهتها الداخلية وجيشها الباسل.

وأكد "مرزوق" أن لقاءاته بعلماء وأساتذة جامعة المنصورة تمثل مصدر قوة وطاقة له شخصيًا، قائلًا: "أستمد طاقتي من لقائي بكم والعمل معكم من أجل خدمة المواطن."

لتطوير قصر ثقافة المنصورة ليكون منارة ثقافية جديدة تليق بمحافظة الدقهلية

وأعلن " المحافظ " عن خطة لتطوير قصر ثقافة المنصورة ليكون منارة ثقافية جديدة تليق بمحافظة الدقهلية، جنبًا إلى جنب مع دور الجامعة الرائد في بناء الوعي والعلم.

الارتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتميزة

وأختتم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتقديم التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة الفائزين بجائزة جامعة المنصورة لعام 2025، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد تتويجًا مستحقًا لجهودهم المخلصة في خدمة البحث العلمي والارتقاء بالجامعة إلى مصاف الجامعات المتميزة، وأوضح أن ما تحقق يعكس مستوى العطاء والالتزام الأكاديمي لأساتذة الجامعة.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة في مستهل الجلسة باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وثمن دوره في حرصه على المشاركة المستمرة في مجلس الجامعة، مؤكدًا على أن هناك شراكة راسخة مع محافظة الدقهلية لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تُجسّد تكامل الأدوار لخدمة المواطنين.

إعداد الكوادر المؤهلة ودعم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية

وقدَّم " خاطر " التهنئة لأسرة الجامعة وطلابها بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2025/2026، مؤكِّدًا التزام الجامعة برسالتها الوطنية في إعداد الكوادر المؤهلة، ودعم خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية.

جامعة المنصورة ستواصل رسالتها العلمية والبحثية والتنويرية دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة

ووجَّه " رئيس الجامعه " التهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أبطال الجيش المصري والشعب العظيم، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا النصر سيبقى علامة مضيئة في تاريخ مصر ومصدر إلهام للأجيال في التضحية والانتماء، وأضاف أن جامعة المنصورة ستواصل رسالتها العلمية والبحثية والتنويرية دعمًا لمسيرة الجمهورية الجديدة وبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وصون مكتسباته.

