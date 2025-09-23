الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

أفسس، يوم اجتمعت الكنيسة لتصون سر التجسد

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الثالث بمدينة أفسس عام 431 ميلادية (147 للشهداء)، الذي يعد علامة فارقة في تاريخ العقيدة المسيحية.

 

شهد المجمع أكثر من مائتي أسقف من مختلف الكنائس، في عهد الإمبراطور ثاؤدسيوس الصغير، حيث اجتمعوا لمواجهة تعاليم نسطور بطريرك القسطنطينية، الذي أنكر أن العذراء مريم ولدت الإله المتجسد، وقال إنها ولدت إنسانا فقط حل فيه ابن الله لاحقا بإرادة ومشيئة.

 

قاد القديس البابا كيرلس الكبير، بابا الإسكندرية، المناقشات اللاهوتية في المجمع، وأثبت من خلال الكتاب المقدس أن المولود من العذراء هو الإله الكلمة المتجسد، مشيرا إلى نصوص من بشارة لوقا ونبوات إشعياء التي أعلنت عن ميلاد عمانوئيل، "الإله معنا".

 

وبعد أن رفض نسطور الرجوع عن رأيه، أصدر المجمع قرارا بقطعه من كرسيه وعزله، مؤكدا وحدة الطبيعة في شخص المسيح، الإله الكلمة المتجسد، وأن العذراء مريم هي "والدة الإله".

 

وإلى جانب ذلك، وضع المجمع قوانين وحدودا لا يزال المؤمنون يستندون إليها حتى اليوم، ليظل مجمع أفسس رمزا لثبات الكنيسة على الإيمان القويم وحفاظها على عقيدة التجسد والفداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أفسس الكنيسة البابا تواضروس الثاني الأرثوذكسية المجمع المسكوني

الأكثر قراءة

كسرت حلفانه وفضحته قدام الناس، تفاصيل طلاق مسلم من يارا تامر بعد أقل من 5 أشهر زواج

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

سقوط أخطر شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور بالإسكندرية

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

الحكاية فيها إن، قطع الصوت عن رئيس الوزراء الكندي بعد أردوغان ورئيس إندونيسيا (فيديو)

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

بعد حملة المقاطعة والخسائر المالية، ديزني تعلن عودة برنامج "جيمي كيميل"

الحمد لله، أول رد فعل من زوجة عثمان ديمبلي بعد فوزه بالكرة الذهبية (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads