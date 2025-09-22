للعام الثاني على التوالي، "طلعت مصطفى" يتوج ببطولة الجمهورية لخماسيات كرة القدم

حقق فريق “طلعت مصطفى” للكرة الخماسية إنجازا كبيرا بتتويجه بطلا للجمهورية للشركات لخماسيات كرة القدم (عمومي) للعام الثاني على التوالي.

وتمكن فريق طلعت مصطفى" من تحقيق بطولة الجمهورية للشركات - التي أقيمت على ملاعب الصالة الرياضية ببورسعيد - بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق “إنتاج الكهرباء” بهدف نظيف.

وقدم فريق "طلعت مصطفى" بطولة استثنائية، بقيادة الكابتن فخري يعقوب، المدير الفني للفريق، والكابتن محمد عبد الخالق، مدير النشاط الرياضي، حيث حقق الفريق الفوز في جميع مباريات البطولة.

توقيع شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر

من جانب آخر، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، عن توقيع شراكة استراتيجية مع بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، لإطلاق باقة من بطاقات ماستركارد الائتمانية، بهدف تقديم تجربة مصرفية مخصصة تلبي احتياجات العملاء داخل وخارج المجتمعات العمرانية المتكاملة التي طورتها المجموعة.

يعكس هذا التعاون التزام البنك بتوسيع نطاق خدماته المصرفية، وإعادة تعريف مفهوم الراحة والمكافآت ليتناسب مع تطلعات عملائه، ومن خلال الاستفادة من تقنيات وشبكات ماستركارد، تتيح هذه الشراكة تقديم تجربة دفع رقمية آمنة ومريحة، بالإضافة إلى برنامج ولاء مصمَّم خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء اليومية.

وتعليقًا على التعاون، قال عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى: “يأتي التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وماستركارد في إطار التزام المجموعة المستمر بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات جميع السكان والزوار في مشروعاتها”، موضحا أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والاقتصادية الرائدة في السوق المصري لتوفير أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

من جانبه، صرّح مصطفى رمزي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلًا: "نحن فخورون بهذا التعاون الاستراتيجي مع مجموعة طلعت مصطفى وماستركارد، والذي يعكس التزامنا بإتاحة حلول مصرفية مبتكرة تتناسب مع أنماط حياة عملائنا في المجتمعات العمرانية من خلال إطلاق مجموعة بطاقات الائتمان الجديدة، نعزز راحة عملائنا اليومية وندعم برامج الولاء، كما نسرع عملية التحول الرقمي ونساهم في تحقيق الشمول المالي. يرسخ هذا التعاون أيضا مكانتنا كبنك موثوق ذو رؤية مستقبلية في السوق المصري".

وعلّق محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان بقوله: "نفتخر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ومجموعة طلعت مصطفى لإطلاق أول بطاقات ائتمان من نوعها في السوق المصري، ومن خلال حلولنا الرقمية المتطورة، نمنح عملاءنا تجربة دفع أكثر ذكاءً وسهولة. كما نُساهم في بناء منظومة مدفوعات رقمية شاملة تدعم نمو المجتمع وتعزز التنمية الاقتصادية."

مميزات البطاقات

تتميز بطاقات TMG الجديدة التيتانيوم والبلاتينية وورلد الائتمانية ببرنامج مكافآت يمنح حامليها فرصة كسب واستبدال النقاط مع كل عملية شراء داخل وجهات مجموعة طلعت مصطفى، ويحصل حاملو البطاقات على كاش باك يختلف حسب نوع البطاقة، حيث تقدم بطاقة الائتمان التيتانيوم 3% كاش باك (ما يعادل 6 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه)، وتتيح بطاقة الائتمان البلاتينية 4% كاش باك (ما يعادل 8 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه)، وبينما تمنح بطاقة وورلد الائتمانية 5% كاش باك (ما يعادل 10 نقاط مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه).

أما بالنسبة للمشتريات خارج وجهات مجموعة طلعت مصطفى، فيحصل العملاء على ما يصل إلى 1.5 أو 2 أو 2.5 نقطة مقابل كل 1 جنيه مصري يتم إنفاقه، حسب لنوع البطاقة.

وتتيح بطاقات ماستركارد الائتمانية الجديدة مكافآت حصرية من خلال شبكة شركاء مجموعة طلعت مصطفى في مجالات التجزئة والضيافة وغيرها، رغم أن هذه البطاقات مصممة خصيصًا لسكان مجموعة طلعت مصطفى، إلا أن عملاء بنك الإمارات دبي الوطني- مصر يمكنهم أيضًا التقدم بطلب للحصول عليها والاستفادة من نظام مكافآت خاص، بالإضافة إلى عروض وحملات ترويجية على مدار العام.

ويمكن للعملاء التقديم للحصول على البطاقات بسهولة من خلال فروع بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وقد خُصّصت إجراءات محددة لتسهيل وتسريع الموافقة لسكان مشروعات مجموعة طلعت مصطفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.