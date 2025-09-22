الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

السكك الحديدية: تشغيل قطارات جديدة على خط “القاهرة - أسيوط” 27 سبتمبر

 أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية تشغيل قطاري 930 و929 (ثانية فاخرة) على خط القاهرة – أسيوط والعكس ابتداءً من 27 سبتمبر. 

تفاصيل التشغيل:

قطار 930: يقوم من القاهرة 08:30 ص – يصل أسيوط 13:20 ظهرًا.

قطار 929: يقوم من أسيوط 13:40 ظهرًا – يصل القاهرة 18:30 مساءً.


تركيب القطارين:

جرار 

عربة قوى 

4 عربات ثانية فاخرة (64 مقعدًا لكل عربة).

عربة بوفيه (ثالثة مكيفة – 60 مقعدًا).

4 عربات ثانية فاخرة إضافية.

