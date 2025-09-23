الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مزاد الأربعاء لبيع سيارات وبضائع لعدد من الجهات الحكومية

تواصل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ممثلة في الإدارة المركزية للمبيعات بوزارة المالية، خطتها لطرح الفائض من المركبات والمستلزمات الحكومية عبر المزادات العلنية، حيث تعقد يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 جلسة مزاد كبير لبيع سيارات وبضائع لعدد من الجهات الحكومية.

 

مزاد علني لطرح مركبات حكومية

يتضمن المزاد سيارات ميني باص وملاكي وبيك أب وفيسيا، إلى جانب موتوسيكلات من ماركات متعددة أبرزها: (جاك – تويوتا – داتسون – هوندا – جيب شروكي – بيجو – جاوا).

بضائع ومستلزمات متنوعة

كما يطرح المزاد كميات من البضائع الحكومية المختلفة، تشمل (قطع غيار السيارات ومحركات أتوبيسات - بطاريات ونحاس وخشب كسر وكاوتش - أجهزة كمبيوتر ولوازمها - بلاستيك وحديد وصاج خردة - خلاطة أسمنت، مواتير وطلمبات مياه - أجهزة وأدوات طبية وكرفانات - ماكينة غزل دائري إسباني خردة - عروق خشب، أجولة خيش، جلد حمار وحصان، جراكن).

مكان وتوقيت المزاد

تقام جلسة المزاد بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، أسفل كوبري عباس، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

 

شروط المشاركة في مزاد المالية

تأمين دخول المزاد قدره 10 آلاف جنيه، وسداد 30% من قيمة الصفقة فور رسو المزاد، مع استكمال باقي المبلغ خلال 15 يومًا.

وتتوافر كراسة الشروط والمواصفات بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج 2، مقابل 400 جنيه للكراسة.

