سفير السعودية بالقاهرة يشيد بقوة العلاقات مع مصر

اليوم الوطني السعودي،
اليوم الوطني السعودي، فيتو

أشاد السفير السعودي بالقاهرة، صالح الحصيني، بالعلاقات المصرية السعودية  التي تقوم على التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وذلك في كلمته خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

وشدد الحصيني على أن ما يجمع العاصمة القاهرة والعاصمة الرياض علاقات راسخة تقوم على أسس من الشراكة والتفاهم المشترك، ما يجعل هذه المناسبة فرصة لتجديد العهد على دعم التعاون المستقبلي.

 

وشهدت السفارة السعودية بالقاهرة أمس احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ95  لتجسد عمق الروابط الأخوية بين الشعبين المصري والسعودي، ولتؤكد أن العلاقات بين البلدين تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التنسيق والتكامل على مختلف الأصعدة، في ظل رؤية مشتركة تدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وشارك في الاحتفالية التي نظمت بمقر السفارة السعودية بالقاهرة بمقرها في جاردن سيتي حضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى يعكس مكانة السعودية ودورها المحوري في المنطقة، وجاء الحفل ليؤكد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

تقدم الحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء، في إشارة إلى الاهتمام المصري الكبير بهذه المناسبة، كما شارك أكثر من 30 وزيرا في الحكومة المصرية، من بينهم وزراء التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الشئون البرلمانية، المالية، الثقافة، العمل، الأوقاف، الطيران المدني، البترول، التضامن الاجتماعي، الإسكان، وقطاع الأعمال العام، وحضر أيضا عدد من المحافظين، من بينهم محافظو القاهرة والجيزة وبني سويف وجنوب سيناء، إلى جانب شخصيات تنفيذية بارزة، في مشهد يعكس عمق الروابط الرسمية بين القاهرة والرياض.

