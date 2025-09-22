الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

مطار العريش، فيتو
مطار العريش، فيتو

 وصلت إلى مطار العريش الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الـ 64، اليوم الإثنين، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسفارة المملكة السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

 

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة 

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وفي سياق منفصل، تجري الجهات المختصة بميناء العريش البحري  تفريغ السفينة الإماراتية “حمدان الإنسانية 9”، والتي وصلت لميناء العريش، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وعملية “الفارس الشهم 3”، لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشعب الفلسطيني الشقيق الدعم السعودي الطائرة الإغاثية السعودية المملكة العربية السعودية الملك سلمان للإغاثة سفارة المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

11 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: قوات الفرقة 36 بدأت دخول مدينة غزة

الأكثر قراءة

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

جامعة القاهرة الأهلية تعلن عن أماكن شاغرة بهذه الكليات وموعد التقديم

موعد حفل جوائز الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة

قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ

4 أدوية جديدة تغير مستقبل البشرية قريبًا، أستاذ بـ"هارفارد" يزف بشرى لمرضى السكر والسمنة

فتح التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهرية للقبول بالمعاهد العليا وبعض كليات الجامعات الحكومية

ناصف ساويرس يعتزم استثمار 50 مليار دولار في أمريكا

تكدس وزحام شديد على مكتب التنسيق وشكاوى من نتائج تقليل الاغتراب (صور)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه الذهب يتخطى 40 ألف جنيه في الأسواق اليوم الإثنين

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يستحب فيه الدعاء، فضائل شهر ربيع الثاني وأهم الأحداث التاريخية فيه

حكم تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه، ومتى يكون واجبا؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير حلم شراء السمك في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads