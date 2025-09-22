وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 لمطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة 

وصلت إلى مطار العريش الدولي الطائرة الإغاثية السعودية الـ 64، اليوم الإثنين، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وسفارة المملكة السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وفي سياق منفصل، تجري الجهات المختصة بميناء العريش البحري تفريغ السفينة الإماراتية “حمدان الإنسانية 9”، والتي وصلت لميناء العريش، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وعملية “الفارس الشهم 3”، لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

