سياسة

تفاصيل مشاركة وزير الشؤون النيابية والقانونية في احتفال السفارة السعودية باليوم الوطني

وزير الشؤون النيابية
وزير الشؤون النيابية في احتفال السفارة السعودية، فيتو

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احتفال السفارة السعودية في القاهرة باليوم الوطني السعودي الـ95.

 

العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين

 جاء ذلك في لفتة تعكس مدى العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، والتلاحم الحكومي والشعبي في كلا الدولتين، حيث نتشارك كل اللحظات ونصطفّ في كل المواقف، ونقتسم الفرح في مناسباتنا السعيدة، وأعيادنا القومية، كأمة عربية واحدة، وأشقاء في الدم والعروبة والإنسانية. تجمعهم الروابط الضاربة في جذور التاريخ، ولا يفرقهم شيء.

احتفال اليوم الوطني السعودية

ونيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حضر احتفال اليوم الوطني السعودية، كل من: الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وشخصيات رسمية وعامة.

ويُعد اليوم الوطني السعودي أحد أبرز المناسبات الوطنية التي تحتفي بها المملكة العربية السعودية سنويًا في الثالث والعشرين من سبتمبر، تخليدًا لذكرى توحيد المملكة وتأسيسها على يدي جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله.

تأكيد على قوة الروابط

وتشارك مصر شقيقتها المملكة العربية السعودية الاحتفالات بهذا اليوم كل عام، في تأكيد على قوة الروابط، وعراقة الدولتين، وأخوة الشعبين، ما يعكس تلاحم الشعب الواحد، وقوة العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين عبر التاريخ.

