هشام خرما يحيي حفلا في دار الأوبرا 3 أكتوبر المقبل

أعلن المؤلف الموسيقي هشام خرما، عن استعداده لإحياء حفل جديد بصحبة أوركسترا موسيقية في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مسًاء، كما يشمل الحفل عزف خرما لمقطوعات من ألبومه الأحدث أُفُق UFUQ، بالإضافة إلى أشهر مقطوعاته التي اعتاد الجمهور سماعها في الحفلات، ومقطوعات جديدة، وسوف يتعاون خرما خلال الحفل مع مجموعة من الفنانين والعازفين الذين سيشاركونه الغناء والعزف.

وسبق وإطلاق هشام ألبومه الجديد أُفُق UFUQ، ويضم الألبوم 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية الفيوجن، لتقدم إحساسًا روحانيًا أصيلًا، وفي الوقت نفسه صوتًا حداثيًا وعصريًا.

ويفتتح خرما ألبوم أُفُق UFUQ بالمقطوعة الموسيقية Awakening التي تكشف تدريجيًا عن روح الألبوم، من الانفتاح إلى الصحوة إلى الأفق وما بعد الأفق، ثم تأتي المقطوعة أُفُق UFUQ التي تحمل اسم الألبوم وهي عبارة عن موسيقى أوركسترالية ومزيج من الآلات الشرقية بتوزيع جديد وأصوات غير معهودة تمامًا.

