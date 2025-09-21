الأحد 21 سبتمبر 2025
حادث تصادم سيارة الفنان محمود عامر دون إصابات في الشيخ زايد

حادث تصادم
حادث تصادم

تعرضت سيارة الفنان محمود عامر لتلفيات، إثر حادث تصادم وقع بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعدما اصطدمت بها سيارة ملاكي تقودها فتاة، دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدينة الشيخ زايد. 

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بسيارة الفنان محمود عامر، مما أدى إلى وقوع تلفيات مادية بالسيارتين.

وأكدت التحريات أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائدة السيارة، وحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.

