اجتماع عمومية المحاكم الإدارية العليا لتوزيع العمل القضائي بالعام الجديد

المستشار أسامة شلبي
المستشار أسامة شلبي

 عقدت اليوم الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، وذلك بحضور نواب رئيس مجلس الدولة، حيث وُزِّع العمل للعام القضائي، بمراعاة رغبات  المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، وبما يحقق مصلحة العمل. 

 

بداية العام القضائي الجديد

 ورحب رئيس مجلس الدولة، بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، مُتمنيًا لهم التوفيق في أداء عملهم، وقدم لهم الثناء والشكر على جهودهم المبذولة خلال العام القضائي الماضي وما حققوه من إنجاز للطعون وسرعة الفصل فيها. 

 

وأكد رئيس مجلس الدولة، ضرورة الوصول إلى العدالة القضائية؛ لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الجديد. 

وفي ختام كلمته وجه بضرورة الاستمرار في مواصلة أداء قضاة المحكمة الإدارية العليا عملهم بالدقة والإتقان، وانتظام سير العمل، بما يُحقق مصلحة المتقاضين. 

