وقف مشدوهًا وهو يحادث جمهورًا من الصحفيين والمثقفين بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين المصريين عن المشوار الصعب له كأب وجد نفسه فجأة أمام معضلة إنسانية أكبر من احتماله، فقد اكتشف أن من حباه الله إياها فاقدة للسمع.. ومن ثَمَّ فاقدة للنطق.

حكى الدكتور فؤاد شهاب الأستاذ بالجامعة الأهلية بالبحرين واحدة من دراما التحدي لأب أراد أن يغير واقعًا ألقى به القدر على عاتقه، ابنته محبوبته التي أسماها “مريم” بعد الميلاد بفترة غير قليلة يكتشف أنها فاقدة للسمع، لم تكن فكرة فحص السمع للأطفال معروفة بمملكة البحرين ساعتها.

حمل الرجل على عاتقه عبء التحدي، وجاب الأرض شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، وبقي معها في قاهرة المعز لفترات يبحث عن طريق نجاة، ومن دون كلل أو ملل أو يأس من رحمة ربه عاش تجربة إنسانية وطبية حوَت بداخلها كل تفاصيل التحدي.

وبينما كانت مريم تجلس على المنصة، وبينما كان فؤاد شهاب يراجع على أسماع الناس ما جرى، فجأة فقد قدرته على التحكم، وأجهش بالبكاء وطرق بيده عنيفًا، كان في طرقه، كأنه يُوجِّه لكمة قاضية ضد كل أنات الزمن التي عايشها وعاشها مع مريم.

قبِلت مريم التحدي، وأصبحت حديث الناس في البحرين، وبعد تجارب مريرة ومحاولات مستميتة تنطق الابنة مريم، وتتحدث مع أقرانها بطلاقة ولغة عربية مدهشة، ومن هنا كانت البداية، بداية كل رائع في حياة مريم وأمثالها بعد أن تغيرت كثيرًا من المفاهيم بالشقيقة البحرين.

كانت مريم المشكلة وهي الحل، كانت مريم نقطة الألم وهي بصيص الأمل يطل على ذوي الهمم، وتحولت مريم إلى أيقونة خليجية في محيطها، وواحدة من قادة الرأي الذين غيَّروا المفاهيم حول الإعاقة.. تقول مريم: “لسنا بحاجة إلى شفقة، إلى عطف مريض، نحن بحاجة إلى فرصة ومناخ لنقوم بدورنا”.

بسبب مريم عملت وزارة التعليم في الشقيقة البحرين على دمج ذوي الهمم، وأصبحت في البلاد حضانة للصم والبكم، وعُممت تجربة المشافهة، ولم تَعُد الإعاقة سبة بل تحولت إلى تحدٍّ وفخر لمن امتحنهم الله، وقررت وزارة الصحة زرع القوقعة مجانًا لكل من يحتاج إليها.

تغير كل شيء في حياة الأب الصامد، القوي، الصابر.. وتغيرت حياة مريم لتصبح أول رئيس لاتحاد البحرين لرياضات الصم والبكم، ويختارها ولي العهد عضوًا في اللجنة العليا لذوي الإعاقة، وتصبح رمزًا للتحدي والقدرة على تغيير الواقع، وأخيرًا تدير مركز الأمير سلطان، وتصبح عضوًا في الاتحاد العالمي للصم والبكم.

دشن الدكتور فؤاد شهاب طبعته الثالثة من كتابه المهم “حبيبتي.. ابنتي سميتها مريم” وسط حضور صحفي وسياسي وفكري يليق بالعمل الإبداعي والتجربة الإنسانية التي كان من شأنها تغيير واقع صعب إلى مساحة أمل وتحدٍّ وفخر.

