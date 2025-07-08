بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم تجارية على السلع الأمريكية بقيمة 116 مليار يورو في السنة، وذلك وسط استمرار المفاوضات حول الصفقة التجارية.



وحسب معلومات الوكالة، فإن الاتحاد الأوروبي أعد المجموعة الصغرى من الرسوم، التي سيتم فرضها على فول الصويا وبعض المنتجات الزراعية والدراجات النارية بقيمة 21 مليار يورو.

وسيتم فرضها في حال عدم تخلي الولايات المتحدة عن الرسوم بنسبة 10% على الصلب والألمنيوم والسيارات الأوروبية.

والحزمة الكبرى من العقوبات تشمل الصادرات الأمريكية الأخرى بقيمة 95 مليار يورو، بما فيها طائرات "بوينج" والسيارات والمشروبات الكحولية وغيرها.

ومن المتوقع فرضها في حال فرض الولايات المتحدة الرسوم على جميع الواردات الأوروبية.

وكان من المرتقب فرض الرسوم اعتبارا من 9 يوليو، لكن البيت الأبيض قرر تأجيل تطبيقها إلى 1 أغسطس المقبل، ما يتيح لواشنطن وبروكسل المجال الزمني للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة.

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الرسوم الأمريكية على المنتجات الأوروبية قد تصل إلى 50%.

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