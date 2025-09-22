قسد تطالب التحالف الدولي بمزيد من الدعم لمنع عودة داعش

كشفت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، أن تنظيم داعش الإرهابي نفذ منذ ديسمبر 2024، أي تاريخ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، 153 هجومًا شمال البلاد.

وأضاف الناطق الرسمي باسم قسد أبجر داوود في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، حول المستجدات الأخيرة في المنطقة، أن قواته نفذت بدعم من التحالف الدولي 70 عملية بما فيها ثلاث عمليات تمشيط واسعة النطاق، ألقت خلالها القبض على 95 إرهابيًا بينهم 3 متزعمين.

كما تابع أن 30 مقاتلًا قتلوا أثناء التصدي لهجمات خلايا داعش، فيما أصيب 12 آخرون، وقتل 6 مدنيين.

كذلك شدد على أن التعاون مع التحالف الدولي عنصر حاسم في منع عودة داعش، مطالبًا بمزيد من الدعم العملياتي واللوجستي.

وكانت قسد نفذت أوائل الشهر الجاري، عملية أمنية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، استهدفت من قالت إنه إرهابي خطير في تنظيم داعش في الرقة، وعملية عسكرية شرق دير الزور اعتقلت فيها عناصر يشتبه بانتمائهم للتنظيم.

كما نفذ التحالف الدولي بمساندة من قسد عملية إنزال مروحي في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي في الأسبوع ذاته، حيث انتشرت قواتها بكثافة مع تحليق للطيران الحربي والمسير للاستطلاع. وأسفرت العملية حينها عن اعتقال العشرات قبل أن تنسحب القوات إلى القاعدة الأميركية في حقل العمر.

يذكر أنه رغم الخسائر الفادحة التي مُني بها التنظيم الإرهابي، إلا أن بعض فلول داعش لا تزال تحاول إعادة إحياء خلاياها في بعض المناطق السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.