عميد طب القاهرة: احتفالية مرور 200 عام على إنشاء قصر العيني فخر لكل مصري

أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن الكلية تعمل جاهدة لتنظيم احتفالية بمناسبة مرور 200 عام على إنشاء قصر العيني، تليق بمكانتها، وتُخلّد ما قدّمه قصر العيني من عطاء علمي وإنساني على مدار قرنين.

وأضاف خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، أن احتفالية مرور 200 عام على تأسيس قصر العيني هي لحظة فخر لكل مصري ينتمي للمجتمع الطبي، لافتا إلى أنه ينظر إليها كفرصة لإبراز التاريخ العريق والرسالة المستمرة لهذه المؤسسة العظيمة.

وناقش المجلس تفاصيل الاجتماع الأول للجنة المنظمة لاحتفالية مرور 200 عام على إنشاء قصر العيني، والذي يواكب حلول عام 2027، حيث وضعت اللجنة ملامح الانطلاقة التاريخية لهذا الحدث.

واقترحت اللجنة إصدار عملة تذكارية وطابع بريد رسمي احتفاءً بالمناسبة.

مستجدات العمل داخل مستشفيات قصر العيني

ناقش المجلس بعد ذلك مستجدات العمل داخل مستشفيات قصر العيني، والتي شهدت خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 عددًا من الإنجازات، شملت رفع كفاءة وحدة طوارئ وعمليات جراحة التجميل (قسم 8) في 17-7-2025، وافتتاح وحدة رعاية مركزة جديدة بمستشفى أبو الريش الياباني في 1-9-2025، وافتتاح مشروع الميكنة الكاملة للمعامل بحضور رئيس الجامعة في 15-9-2025، بالإضافة إلى افتتاح وحدة الغسيل بمستشفى أبو الريش، وتطوير مستشفى الطوارئ، واحتفال المستشفيات بالمولد النبوي الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.