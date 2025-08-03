وكيل صحة الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية لدعم صحة المرأة

قام الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد سير العمل بالقافلة الطبية لدعم صحة المرأة بمنطقة محطة مصر.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الحرص على متابعة الخدمات الصحية المقدمة لدعم صحة المرأة، ضمن فاعليات حملة ١٠٠ يوم صحة للتأكيد على ضرورة الفحص الدوري والاكتشاف المبكر مما يسهم في الحد من المضاعفات وتحقيق نسب شفاء أعلى.

وخلال الجولة، تفقد فريق عمل المبادرات الصحية والذي يقوم بعمل الكشف الأولي لمبادرة صحة المرأة وكذلك الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة- القولون- البروستاتا- عنق الرحم).

وجدير بالذكر أن تواجد العيادة المتنقلة لدعم صحة المرأة يأتي ضمن الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة والتي تهدف لتكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال ١٠٠ يوم وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوعين بدءا من اليوم ٣ وحتى ١٤ أغسطس ٢٠٢٥.

وتعد العيادة المتنقلة لفحص الأشعة التليفزيونية والماموجرام وحدة صحية متنقلة مزودة بأجهزة حديثة، من بينها جهاز الماموجرام، الذي يُستخدم في الكشف المبكر عن سرطان الثدي،وتُوفر العيادات المتنقلة خدمات الفحص في أماكن مختلفة مما يُعزز فرص الاكتشاف المبكر للمرض.

تكمن أهمية فحص الماموجرام في قدرته على الكشف عن التغيرات أو الأورام في أنسجة الثدي قبل ظهور الأعراض أو الإحساس بها سريريًا، مما يُساعد على بدء العلاج في مراحل مبكرة، حين تكون فرص الشفاء من سرطان الثدي أعلى كثيرًا.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالتعاون المثمر مع مؤسسة “حياة كريمة”، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم القطاع الصحي والوصول بالخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الشراكات يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

وقد أشاد الدكتور محمد بدران بجهود الفريق الطبي، مثنيًا على ما يبذلونه من دور فعّال في الوصول إلى الفئات المستهدفة وأكد على ضرورة استمرار الجهود التوعوية للمواطنين لتعميم الاستفادة من الخدمات المجانية لضمان الاكتشاف المبكر للأمراض.

رافقه خلال الزيارة الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية والدكتورة رحاب مرزوق مدير عام منطقة وسط الطبية والدكتورة صافيناز رمضان مدير إدارة الأشعة والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة شيماء فضالي مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة والدكتور محمد زكي منسق المبادرات.

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