الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية لدعم صحة المرأة

وكيل صحة الإسكندرية
وكيل صحة الإسكندرية يتفقد القافلة الطبية لدعم صحة المرأة

قام الدكتور  محمد بدران  وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية يتفقد سير العمل بالقافلة الطبية لدعم صحة المرأة بمنطقة محطة مصر.

لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات، موعد فتح باب تقليل الاغتراب 2025

بعد أزمة القيد في النادي، كم يبلغ راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي؟

وجاءت هذه الزيارة في إطار الحرص على متابعة الخدمات الصحية المقدمة لدعم صحة المرأة، ضمن فاعليات حملة ١٠٠ يوم صحة للتأكيد على ضرورة الفحص الدوري والاكتشاف المبكر مما يسهم في الحد من المضاعفات وتحقيق نسب شفاء أعلى.

وخلال الجولة، تفقد فريق عمل المبادرات الصحية  والذي يقوم بعمل الكشف الأولي لمبادرة صحة المرأة وكذلك الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة- القولون- البروستاتا- عنق الرحم).

وجدير بالذكر أن تواجد العيادة المتنقلة لدعم صحة المرأة يأتي ضمن الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة والتي تهدف لتكثيف تقديم الخدمات الصحية خلال ١٠٠ يوم وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة، وتستمر فعالياتها لمدة أسبوعين بدءا من اليوم ٣ وحتى  ١٤ أغسطس ٢٠٢٥.  

وتعد العيادة المتنقلة لفحص الأشعة التليفزيونية والماموجرام وحدة صحية متنقلة مزودة بأجهزة حديثة، من بينها جهاز الماموجرام، الذي يُستخدم في الكشف المبكر عن سرطان الثدي،وتُوفر العيادات المتنقلة خدمات الفحص في أماكن مختلفة مما يُعزز فرص الاكتشاف المبكر للمرض.

تكمن أهمية فحص الماموجرام في قدرته على الكشف عن التغيرات أو الأورام في أنسجة الثدي قبل ظهور الأعراض أو الإحساس بها سريريًا، مما يُساعد على بدء العلاج في مراحل مبكرة، حين تكون فرص الشفاء من سرطان الثدي أعلى كثيرًا.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالتعاون المثمر مع مؤسسة “حياة كريمة”، مشيدًا بدورها الحيوي في دعم القطاع الصحي والوصول بالخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الشراكات يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.

 

وقد أشاد الدكتور محمد بدران  بجهود الفريق الطبي، مثنيًا على ما يبذلونه من دور فعّال في الوصول إلى الفئات المستهدفة وأكد على ضرورة استمرار الجهود التوعوية للمواطنين لتعميم الاستفادة من الخدمات المجانية لضمان الاكتشاف المبكر للأمراض.

رافقه  خلال الزيارة الدكتورة حنان أنور وكيل المديرية والدكتورة رحاب مرزوق مدير عام منطقة وسط الطبية والدكتورة صافيناز رمضان مدير إدارة الأشعة والدكتورة شريهان فؤاد  مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي والدكتورة  شيماء فضالي مدير المكتب الفنى لوكيل الوزارة والدكتور محمد زكي منسق المبادرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية محطة مصر الدكتور محمد بدران وزارة الصحة

الأكثر قراءة

قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads