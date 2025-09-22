طب القناة تنظم اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الأولى (صور)

نظمت كلية الطب بـ جامعة قناة السويس، اللقاء التعريفي لطلاب الفرقة الأولى، إيذانًا ببدء عام جامعي جديد، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة.

أهمية كلية الطب

ومن جانبه وجه الدكتور ناصر مندور كلمة للطلاب أكد فيها أن كلية الطب تعد منارة علمية كبرى أسهمت منذ نشأتها في تخريج أجيال من الأطباء المتميزين الذين تركوا بصمتهم في مختلف مجالات الرعاية الصحية داخل مصر وخارجها.

جانب من اللقاء التعريفي،فيتو

أشار إلى أن جامعة القناة تقدم كامل دعمها للطلاب في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، وهذه المرحلة تمثل بداية حقيقية لبناء مستقبلهم كأطباء قادرين على خدمة وطنهم ومجتمعهم.

تطبيق أحدث طرق التعلم

وشهد اللقاء حضورًا فاعلًا للدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الذي أكد أن الجامعة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وأن كلية الطب تحرص على تطبيق أحدث استراتيجيات التعليم والتعلم بما يواكب النظم العالمية في إعداد الطبيب، داعيًا الطلاب إلى الالتزام بالجد والاجتهاد والانخراط في الأنشطة الطلابية المتنوعة التي تثري شخصياتهم وتصقل مهاراتهم.

وجاء اللقاء تحت إشراف عام من الدكتور أحمد أنور عميد الكلية، الذي أوضح في كلمته أن كلية الطب تسير وفق رؤية واضحة تستند إلى ربط التعليم بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأكد أن الكلية توفر بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى تخريج طبيب مزود بالمعرفة والمهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة عالية، مضيفًا أن التفوق العلمي والبحثي هو الطريق لتحقيق النجاح والتميز.

كما ألقت الدكتورة رانيا مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، المشرف التنفيذي للقاء، كلمة رحبت فيها بالطلاب الجدد، وقدمت خلالها محاضرة تعريفية حول استراتيجيات التعليم والتعلم بالكلية، موضحة أن النظام التعليمي يرتكز على التعلم القائم على حل المشكلات، والتعليم الموجه للمجتمع، وتعزيز المهارات العملية من خلال النزول الميداني للوحدات الصحية منذ الفرقة الأولى، مؤكدة أن اللقاءات التعريفية تستمر على مدار ثلاثة أيام لإعداد الطلاب وتأهيلهم للاندماج في الحياة الجامعية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

حضر اللقاء يحيى جلال أمين الكلية، والدكتورة مي عبد الرحيم أستاذ مساعد روماتيزم ومقرر الفرقة الأولى، والدكتورة مروة فؤاد أستاذ مساعد الميكروبيولوجي مقرر مساعد المرحلة الأولى، والدكتورة هبه رفعت مدرس الأشعة مقرر السنة، والدكتورة إسراء عطية مدرس الأشعة مقرر مساعد السنة، والدكتورة رضوى عبد الجواد مقرر مساعد السنة.

ونظم اللقاء اتحاد طلاب الكلية، حيث تضمن تكريم الطلاب العشرة الأوائل على الفرقة الأولى والثانية تقديرًا لتميزهم وتفوقهم، إلى جانب فقرات فنية وترفيهية قدمها الطلاب الجدد شملت الغناء والإنشاد الديني، كما تم عرض فيديو توثيقي للأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي المنقضي في مختلف المجالات، وذلك لتحفيز الطلاب على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الجامعية.

وعكس اللقاء أجواء من البهجة والتفاعل، ليؤكد أن كلية الطب بجامعة قناة السويس تواصل دورها الريادي في إعداد أطباء المستقبل وفق أرقى معايير التعليم الطبي.

