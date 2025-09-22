الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح من 30: 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

أول أيام فصل الخريف، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

منها عودة الأمطار وخطورة بـ 3 شواطئ، تحذير من 6 ظواهر جوية تضرب طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع أول أيام فصل الخريف، حيث يسود طقس حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ورطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى  من الرابعة فجرا وتنتهي الثامنة صباحا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  32

درجة الحرارة المحسوسة: 34

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38
 

 

