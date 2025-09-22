بعد تدشينها، 10 معلومات عن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والبحث العلمي منذ أيام حفل تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران (IAAU) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقوم الأكاديمية بشكل أساسي على شراكة مع منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى اتفاقيات دولية مع مؤسسات تعليمية بثلاث دول هي فرنسا وإيطاليا وهولندا.

ونستعرض في هذا التقرير كل المعلومات المتاحة عن الأكاديمية.

معلومات عن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران:

تهدف الأكاديمية إلى تأسيس مركز تنوير محوري في التعليم في مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني. تعمل على ربط التخصصات والاهتمامات المختلفة في المجالات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. تعمل على تعزيز وإثراء سوق العمل من خلال توفير مهندسين معماريين ومخططين حضريين مؤهلين. تعمل على تطوير مهارات وكفاءات المهنيين الحاليين في مجال العمارة والتخطيط الحضري في سوق العمل. تعزز التعاون المحلي بين المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر بالشراكة مع شركاء دوليين. من المقرر أن يحصل الخريج على درجات علمية مزدوجة (شهادات تخصصية بعد التخرج). توفر الأكاديمية الدراسة في التخصصات الآتية:(تكنولوجيا البناء - البيئة الخضراء - الإسكان - العقارات - التراث والترميم - العمارة الرقمية - البيئة - مخطط حضري - الاقتصاد الحضري - تنسيق موقع). وقعت وزارة التعليم العالي اتفاقية تعاون مع اليونسكو لتسهيل التعاون البحثي مع الأكاديمية. كما وقعت الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران والجامعات اتفاقيات تعاون مع ثلاث جهات دولية شريكة بهدف تقديم برامج دراسية مشتركة. الجهات الشريكة هي (المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا، وكلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا في روما بإيطاليا، ومعهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية جامعة إيراسموس روتردام بهولندا).

