اليوبيل الذهبي لإنشاء كلية الإعلام.. بدأت بتحويل قسم الصحافة بآداب القاهرة إلى معهد.. اليونسكو شاركت في طرح الفكرة.. و«أبناء من ذهب» يوثق المسارات المهنية والأكاديمية للخريجين

كان هناك الذين دقوا على المائدة وصرخوا فى وجه اقتراح إنشاء أول معهد للإعلام ــ كلية الإعلام حاليا ــ فى مصر، اجتماعات ومناقشات استمرت أكثر من عام تعترض على فكرة إنشاء معهد للإعلام، يستند فيه الجميع على أن هناك قسما للصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة، لكن تناطحت الآراء وأنتجت فى النهاية معهد الإعلام أول معهد لدراسة الإعلام وفنونه فى المنطقة العربية.

ونحن بصدد الاحتفال غدا الأحد 21 سبتمبر باليوبيل الذهبى لتخريج أول دفعة من كلية الإعلام ــ معهد الإعلام سابقا ــ دفعة 1975، تلك الدفعة الذهبية التى خاضت المخاطرة وواجهت التحديات بإصرار على النجاح، وحققت على مدى سنوات الكثير فى خدمة الوطن والتأثير فى الإعلام المصرى نسترجع مشوار إنشاء كلية الإعلام منذ كانت فكرة عام 1969.

تقرير صحفى عمره خمسون عاما

كما نشرت مجلة الإذاعة والتليفزيون فى تقرير لها فى ديسمبر عام 1970، أنه وافق مجلس جامعة القاهرة على تحويل قسم الصحافة بكلية الآداب إلى معهد للإعلام تابع للجامعة تقول: كانت البداية سؤالا كيف يمكن خلق رجل إعلام على مستوى من الكفاءة تمكنه من حمل مسئوليته الهامة والخطيرة تجاه وطنه، بعد أن أصبح هذا العلم الحديث من أخطر أسلحة الحرب النفسية فى القرن العشرين، إلى جانب ظروف الهزيمة التى كانت تمر بها البلاد وضراوة الحرب الدعائية التى يشنها العدو الصهيوني علينا، والأهم من ذلك أهمية عرض قضايانا للرأى العام العالمى فى الإطار الذى يمكن أن يقبله كل دولة وباللغة والكيفية التى يمكن أن تؤثر بها، وأخيرا نظرا لأهمية دور الإعلام فى حماية الجبهة الداخلية.

مجموعة من طلبة الدفعة الأولى لكلية الإعلام بصحبة أستاذهم جلال الدين الحمامصى

كل هذا كان عبئا ثقيلا لا يمكن أن يتحمله قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة القاهرة بإمكانياته المحدودة وبظروفه التى تخضعه للوائح لايمكن تجاوزها، إلى جانب ضرورة تدريب الصحفيين والعاملين فى حقل الإعلام بالفعل وتنمية مهاراتهم بأحدث علوم الاتصال، كما أن الطريقة التى يقبل بها طلبة هذا القسم لا يمكن أن تنتج كفاءة يلقى على كاهلها بأعباء رجل الإعلام، فأمور الاختيار كلها تخضع للصدفة وتوزيع القوى العاملة حتى دخل الإعلام خريجى الزراعة والتربية البدنية والخدمة الاجتماعية.

الدكتورة ليلى عبد المجيد العميد السابق لكلية الإعلام



لذلك كله جاءت فكرة إنشاء معهد الإعلام فى مصر، وكانت اليونسكو طرفا فى الفكرة، حيث أوفدت خبيرا للدراسة وعرض إمكانياته وخبراته وتجارب الدول الأخرى، عقدت اجتماعات وأجريت مناقشات وانتصر الرأي لصالح مسئولية خلق رجل إعلام على مستوى عال من الكفاءة.

ليلى عبد المجيد ورضا محمود ومحمود علم الدين من خريجى الدفعات الأولى بالإعلام

وصدرت اللائحة الأولى لمعهد الإعلام تقول سطورها: يفتح معهد الإعلام أبوابه للعاملين فى مجال الإعلام والأجهزة الجماهيرية فى مصر والبلاد العربية، ولمن يرغبون فى الدراسة أيضا سواء من المبتدئين بعد شهادة الثانوية العامة، أو للخريجين من مختلف الكليات والتخصصات من راغبي دراسة الإعلام.



كانت الفكرة من البداية أن تكون الدراسة عامين يحصل الدارس فيها على دبلوم معهد الإعلام فى دراسات ثلاث الصحافة والنشر، العلاقات العامة والإعلام، الإذاعة والتليفزيون، ويشترط فى المتقدم الحصول على مؤهل عال بصرف النظر عن التخصص وسنة التخرج، وضرورة اجتياز امتحان فى المعلومات يجريه المعهد فى البداية.

الراحلة الدكتورة جيهان رشتى أول عميدة لكلية الإعلام جامعة القاهرة

وبالنسبة للمبتدئين يشترط الحصول على الثانوية العامة وينطبق عليهم لائحة القبول بالجامعات والمعاهد على أن ينجح فى اختبارات القبول فى البداية، وبالنسبة للوافدين من البلاد العربية للمعهد قبول عدد منهم ويمكن استثناءهم من بعض الشروط.

تنص لائحة المعهد على أن هيئة التدريس تتكون من أساتذة الصحافة ويدعم المعهد ببعض المتخصصين والعاملين فى مجال الإعلام كأساتذة زائرين، وكذلك عدد من الأساتذة الأجانب الذين ستوفدهم هيئة اليونسكو على أن يكون للمعهد مجلس إدارة رشح له السيد محمد فائق.

الكاتب الصحفى جلال الدين الحمامصى من أشهر أساتذة الإعلام فى سنوات الكلية الأولى

وقع الاختيار فى البداية على مبنى كلية الحقوق ــ الجزء الذى كانت تشغله كلية الاقتصاد قبل إنشائها ــ أو مبنى المعهد الإليكترونى ــ معهد الإحصاء حاليا ــ وإما أن يكون جزءا من مبنى الاقتصاد والعلوم السياسية، وانتقلت الكلية إلى مبناها الجديد عام 1995.

الدكتورة ثريا البدوى العميدة الحالية لكلية الإعلام جامعة القاهرة

من الذين بذلوا جهدا لمدة عام كامل فى خروج معهد الإعلام إلى النور الدكتور جابر جاد عبد الرحمن مدير جامعة القاهرة، والدكتور حسنى الشريف وكيل الجامعة، ود. فتح الله الخطيب عميد كلية الاقتصاد، الدكتور إبراهيم إمام أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة الذى أصبح أول عميد لمعهد الإعلام، وتتابع بعده عدد من رواد الإعلام فى عمادة الكلية ومنهم: الدكتور مختار التهامى، الدكتور سمير حسين، الدكتور جيهان رشتى، الدكتور فاروق أبو زيد، الدكتور على عجوة، الدكتور عبد الملك عودة، الدكتور. ماجى الحلوانى، الدكتور ليلى عبد المجيد، الدكتور سامى عبد العزيز، الدكتور حسن عماد مكاوى، والعميدة الحالية الدكتورة ثريا بدوى.

المبنى الحالى لإعلام القاهرة



وأنشئ معهد الإعلام، وتحول إلى كلية الإعلام، وتخرجت أول دفعاتها عام 1975، ونحتفل بمرور خمسين عاما على تخريج هذه الدفعة الأولى برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة ثريا البدوي عميد كلية الإعلام وبحضور أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

أبناء من ذهب

وتتضمن فعاليات الاحتفال إصدار كتاب تذكاري بعنوان " أبناء من ذهب "، أعدته الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، والمشرف العام على الحفل، ويوثق المسارات المهنية والأكاديمية لعدد من خريجي الدفعة الأولى، إلى جانب تقارير مصوّرة حول رواد التأسيس في مجال الإعلام، وفي مقدمتهم: الدكتور إبراهيم إمام العميد المؤسس لمعهد الإعلام، والدكتور خليل صابات أستاذ الصحافة الأسبق، والكاتب الصحفى جلال الدين الحمامصي، والدكتورة جيهان رشتي عميدة الكلية الأسبق.

تكريم رموز الإعلام الراحلين

وتشهد الفعالية أيضًا تسجيل لقاءات بودكاست مع مجموعة من رموز كلية الإعلام جامعة القاهرة وخريجيها في مختلف التخصصات الإعلامية، إلى جانب جلسات حوارية تفاعلية تسلط الضوء على تجاربهم المهنية.

كما يتخلل البرنامج تكريم نخبة من الأساتذة الرواد، وعدد من رموز الكلية الراحلين، ومنح مجموعة من الخريجين دروعًا تذكارية وشهادات تقدير تقديرًا لعطائهم وإنجازاتهم.

