الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي معاوني النيابة الجدد

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

التقى المستشارمحمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الثلاثاء،  بالسيدات والسادة معاوني النيابة الجدد، الصادر بتعيينهم القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ٢٠٢٥، عقب أدائهم حلف اليمين القانونية، وذلك بمقر رئاسة الهيئة.

 

جاء ذلك بحضور كل من: المستشارعبد الراضي الكاشف عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، وأعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، ولفيف من قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.

 نادي مستشاري النيابة الإدارية

 

جرى هذا اللقاء بتنظيم نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس النادي.

واستهلت فعاليات اليوم بكلمة ألقاها المستشارعبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، معربًا فيها عن سعادته بهذا اللقاء، موجِّهًا خالص الشكر والتقدير إلي  المستشار محمد الشناوي - رئيس الهيئة، على ما يقدمه من دعم واستضافة كريمة لهذا اللقاء، وما يبذله من جهود مخلصة لترسيخ دعائم العدالة وصون المال العام.

أعقب ذلك كلمة المستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، هنَّأ فيها السيدات والسادة المعاونين الجدد على انضمامهم إلى هذا الصرح القضائي العريق، الذي يحمل على عاتقه أمانة صون الحقوق وحماية المال العام وإعلاء سيادة القانون، مؤكِّدًا أن الانضمام إلى النيابة الإدارية شرف عظيم ومسؤولية جسيمة تستلزم التحلي بالنزاهة والانضباط، وبذل أقصى الجهد في أداء الواجب الوطني المقدس، واضعين نصب أعينهم تحقيق العدل كغاية عظمى وهدف أسمى.

كما رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وبالحضور، مهنئًا المعاونين الجدد على التحاقهم بالعمل بالنيابة الإدارية، معربًا عن تمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد في أداء مهام عملهم، وأن يكونوا قدوة في النزاهة والانضباط، ومثالًا يُحتذى به في خدمة العدالة والوطن، مختتمًا كلمته بالتأكيد على مواصلتهم لمسيرة العطاء وحمل رسالة العدالة بما يليق بمكانة النيابة الإدارية ودورها الوطني الرائد.

تلا ذلك كلمة المستشار عبد الراضي الكاشف - عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة لشئون التأديب، رحب فيها بالمعاونين الجدد، وحثَّهم على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في مهام عملهم.

ومن جانبه أعرب المستشارمحمد الشناوي - رئيس الهيئة، عن تقديره لهذا اللقاء، الذي اعتبره فرصة لحديث الأب لأبنائه في مستهل التحاقهم بالنيابة الإدارية، وأوصاهم بالتحلي بأعلى درجات النزاهة والانضباط، ليكونوا مثالًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية. وأكَّد سيادته ضرورة بذل أقصى درجات التفاني في أداء رسالتهم المقدسة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحقيق العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها وإعلاء سيادة القانون. كما أوضح سيادته أنه قد وجَّه مركز التدريب القضائي بالاستمرار في النهج الذي يباشره، مع الاهتمام بالدورات المتخصصة لمعاوني النيابة المنضمين حديثًا في مختلف المجالات القانونية والمعرفية، بما يكفل لهم التسلح بالعلم والمعرفة ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية.

وفي ختام كلمته وجَّه الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، برئاسة المستشارعبد الرؤوف موسى، على ما بذلوه من جهد في تنظيم هذا اللقاء.

والجدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي بالتزامن مع مرور واحد وسبعين عامًا على تأسيس هيئة النيابة الإدارية، ذلك الصرح القضائي الذي باشر منذ نشأته رسالته السامية المتمثلة في إرساء مبادئ الحيدة والنزاهة عبر كيان مستقل يتولى التصدي للفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة. ولم يقتصر دور النيابة الإدارية عند هذا الحد، بل امتد ليشمل حماية الموظف العام من أي تعسف أو انحراف قد يتعرض له من جانب رؤسائه، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به من استقلال تام عن السلطة التنفيذية، بما يرسخ دورها المزدوج في صون المال العام وحماية الموظف العام على السواء

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية 

المستشار محمد سمير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إختصاصات النيابة الإدارية إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرق مي أعضاء هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية

مواد متعلقة

النيابة الإدارية تشدد على حماية سرية بيانات العملاء في منظومة الدفع الإلكتروني

رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل أعضاء مجلس نادي قضاة مصر

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

وائل جسار يكشف لـ"فيتو" أسرارا جديدة حول صراع راغب علامة وفضل شاكر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads