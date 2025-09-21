الإثنين 22 سبتمبر 2025
اليونيسيف تدين قتل إسرائيل 3 أطفال في بنت جبيل

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن إدانتها قتل 3 أطفال من عائلة واحدة في القصف الإسرائيلي على منطقة بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: إن إسرائيل تمعن في انتهاك القرارات الدولية، واتفاق وقف الأعمال العدائية بارتكابها مجزرة بنت جبيل.


الرئيس اللبناني يدين مجزرة بنت جبيل
 

وناشد جوزيف عون المجتمع الدولي العمل لوقف الانتهاكات والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
 

ومن جانبه قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: إن سلوك إسرائيل في القتل دون رادع تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.
 

وأضاف بري: 5 شهداء سفكت دماؤهم في بنت جبيل على مرأى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
 

وتابع: ما حصل في بنت جبيل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب للعائدين إلى الجنوب.

