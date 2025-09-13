الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لـ "ابنة مبارك المزعومة" في قضية سب وفاء عامر

قضت المحكمة الاقتصادية فى الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود حسن رئيس المحكمة بمعاقبة المتهمة "مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بتهم سب وقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكترونى بهدف ارتكاب جريمة وذلك في قضية الفنانة وفاء عامر.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد فوزى والمستشار زياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسرى ومحمد عبد الحفيظ.

كانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة التى "تدعى انتسابها لإحدى العائلات" ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة الى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

وأعلنت فى وقت سابق، وزارة الداخلية، أنه فى إطار تقدم إحدى الفنانات ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد سيدة "تدعى انتسابها لإحدى العائلات" لقيامها بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالإتجار فى الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء إحداهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج".

وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

