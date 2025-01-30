الجمعة 31 يناير 2025
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اقتصاد

الإحصاء: مصر استوردت غسالات بـ 26 مليون دولار في 10 شهور

ورادات مصر من الغسالات
ورادات مصر من الغسالات

كشفت نشرة التجارة الخارجية لشهر أكتوبر الصادرة عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم واردات مصر من  الغسالات   خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 

حجم واردات مصر من  الغسالات خلال الـ 10 شهور الأولى من عام 2024  

 وأشارت النشرة إلى أن حجم واردات مصر من  الغسالات خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  جاء بقيمة 26 مليونا و175 ألف دولار مقابل 15 مليونا و359 ألف دولار بقيمة زيادة بلغت 10 مليونا و816 الف دولار 

 

 

حجم واردات مصر من الغسالات خلال أكتوبر عام 2024  

 وأظهرت نتائج النشرة التى حصلت “فـيتـو ”على نسخة منها، أن  واردات مصر من   الغسالات خلال  أكتوبر 2024، جاءت بقيمة 2 ملايين و465  ألف دولار، مقابل 2 مليونًا و 236 ألف دولار عن نفس الشهر من عام 2023، بزيادة 299 الف دولار 

 

 

الإحصاء: 16% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024

 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2024. 

 

قيـمة عجز الميزان التجاري

وبلغت قيـمة العجز فـى الميزان التجاري 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض  قدرها 16.0٪.

مؤشر قيمة الصادرات  

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 21.3٪، حيـث بلغـت  4.07  مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر  2024 مقابـل 3.35 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، يرجــع ذلـك إلـى ارتفاع  قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة   121.5 ٪، بترول خام   بنسبة 31.7٪، ملابس جاهزة  بنسبـة  15.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  24.0 ٪). 

 

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة  بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  36.6 %، منتجـات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 56.0%، بلاط وأدوات صحية وخزفية  بنسبة 1.0٪). 

حجم الواردات خلال أكتوبر

وارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 0.2٪ حيــث  بلغت 7.73 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2024  مقابـل 7.71 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبــة  1.6%،  الغاز الطبيعى بنسبة 382.7% ، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %).

 

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة 8.8%،  أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة 5.2%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪، فول صويا بنسبة 3.6%).

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واردات مصر من الغسالات الغسالات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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