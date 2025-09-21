الأحد 21 سبتمبر 2025
محافظات

الكلاب الضالة تحاصر مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا وتثير الرعب بين المواطنين (فيديو)

الكلاب الضالة تحاصر
الكلاب الضالة تحاصر مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا

تسبب وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة أمام بوابات ومحيط مستشفى الجراحات الجديدة بمدينة طنطا في حالة من الاستياء بين المواطنين والمرضى وذويهم خاصة في فترات الليل.

تفاصيل أول أيام الدراسة في مدارس الغربية (فيديو)

ورود وشوكولاتة وهدايا، مدارس الغربية تستقبل التلاميذ في أول أيام الدراسة (فيديو)

وأكد عدد من أهالي مدينة طنطا أن المشهد أصبح متكررًا بشكل يومي ما يعرّض حياة الأطفال والسيدات والزائرين للخطر ويمنع الكثيرين من الدخول أو الخروج بسهولة في ظل غياب حملات مواجهة الكلاب الضالة.

الكلاب الضالة تحاصر مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا
الكلاب الضالة تحاصر مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا

وطالب المواطنون المسؤولين في محافظة الغربية بسرعة التحرك ووضع حلول عاجلة للسيطرة على هذه الظاهرة حفاظًا على أرواح المرضى والمترددين على المستشفى مؤكدين أن المكان مخصص لإنقاذ حياة الناس وليس مصدرًا للرعب والخوف.

