الكلاب الضالة تحاصر مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا وتثير الرعب بين المواطنين (فيديو)

تسبب وجود أعداد كبيرة من الكلاب الضالة أمام بوابات ومحيط مستشفى الجراحات الجديدة بمدينة طنطا في حالة من الاستياء بين المواطنين والمرضى وذويهم خاصة في فترات الليل.

وأكد عدد من أهالي مدينة طنطا أن المشهد أصبح متكررًا بشكل يومي ما يعرّض حياة الأطفال والسيدات والزائرين للخطر ويمنع الكثيرين من الدخول أو الخروج بسهولة في ظل غياب حملات مواجهة الكلاب الضالة.

الكلاب الضالة تحاصر مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا

وطالب المواطنون المسؤولين في محافظة الغربية بسرعة التحرك ووضع حلول عاجلة للسيطرة على هذه الظاهرة حفاظًا على أرواح المرضى والمترددين على المستشفى مؤكدين أن المكان مخصص لإنقاذ حياة الناس وليس مصدرًا للرعب والخوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.