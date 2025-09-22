الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قانون الإجراءات الجنائية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي مشروع قانون الإجراءات الجنائية

مواد متعلقة

"النواب" يدعو رئيس الوزراء لبحث اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

بعد اعتراض الرئيس، إجراءات مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

عمرو موسى يكشف موقفه من إعلان ترامب دعوة القادة العرب للبيت الأبيض

هل تصل العلاقة بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟ عمرو موسى يرد

أقوال رمضان صبحي الكاملة في واقعة أداء طالب الامتحان بدلا منه (مستند)

وفاء عامر تكشف تفاصيل مساعدتها للاعب إبراهيم شيكا وقصة سرقة أعضائه

استمرار امتداد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي بسوريا (فيديو)

ننشر أقوال الراقصة بوسي في مشاجرة العلمين

الدوري الفرنسي، موناكو يكتسح ميتز بخماسية في مباراة مثيرة

ليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

خدمات

المزيد

تفاصيل الحساب الجاري بعائد 18% من بنك الإمارات دبي

حالات يتم فيها دمج البنك المتعثر مع آخر وفقا للقانون

قانون العمل الجديد، كيف يضمن استقرار العقود وحقوق العمال وأصحاب العمل؟

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 22 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads