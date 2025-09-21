سفير بريطانيا بالقاهرة: نعمل مع مصر لتحقيق سلام دائم بعد الاعتراف بفلسطين

أكد السفير البريطاني بالقاهرة، مارك ريتشاردسون، في بيان رسمي، أن قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين يأتي في إطار التزام لندن بدعم مسار السلام العادل والشامل في المنطقة.

استمرار التعاون مع القاهرة

وقال ريتشاردسون إن بريطانيا ستواصل العمل مع القاهرة والحلفاء الآخرين من أجل الدفع نحو حل سياسي يضمن الاستقرار في الشرق الأوسط.

الاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو الحل

وأوضح السفير أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق سلام دائم، مشددًا على ضرورة استثمار هذه اللحظة لتعزيز فرص التوصل إلى حل الدولتين.

شراكة استراتيجية مع مصر لدعم حقوق الفلسطينيين

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة ووقف التصعيد، مؤكدًا أن التعاون بين لندن والقاهرة يعد ركيزة مهمة لدعم حقوق الفلسطينيين وضمان أمن المنطقة.

واعتبرت حركة حماس أن اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية ومنها بريطانيا اليوم يمثل خطوة مهمة لتثبيت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه.

أكدت الحركة أنه يجب أن يرافق هذا الاعتراف إجراءات عملية لوقف الحرب في غزة، والتصدي لمشاريع الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.