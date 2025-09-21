الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده رفض إقامة دولة فلسطينية، في تصريح يعكس تصلب الموقف الإسرائيلي تجاه الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع، بعد إعلان بريطانيا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.

رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال نتنياهو بشكل قاطع: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، معتبرًا أن أي حديث عن الاعتراف بفلسطين لا يخدم مسار السلام، ولا ينسجم مع ما تسميه إسرائيل "الحقائق على الأرض".

 نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي

تصريحات نتنياهو جاءت في وقت تتزايد فيه الاعترافات الدولية بـ الدولة الفلسطينية، إذ وصف مراقبون موقفه بأنه تحدٍ مباشر للإرادة الدولية التي تدفع باتجاه حل الدولتين.

الأمن أولوية بالنسبة لإسرائيل

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الأمن القومي الإسرائيلي يأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن أي تنازلات أو خطوات سياسية في هذا الاتجاه "قد تعرض إسرائيل للخطر".

انسداد في أفق الحل السياسي

يرى محللون أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتغلق الباب أمام أي مفاوضات قريبة، ما يعمّق من حالة الجمود في ملف الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو بريطانيا الدولة الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل فلسطين

مواد متعلقة

ماكرون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيل الوحيد للحل السياسي

ردا على الاعتراف بدولة فلسطين، وزراء الاحتلال يتوعدون بفرض السيادة على الضفة الغربية

رئيس الوزراء البريطاني يعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين

نتنياهو يزعم: الدعوات لإقامة دولة فلسطينية تهدد وجودنا

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين يتعادل مع ريال مايوركا 1/1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، مايوركا يتعادل سلبيا مع أتلتيكو مدريد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، تعادل موناكو وميتز 1-1 في الشوط الأول

بعد التحذير من ظهورها المفاجئ، شراقي يكشف سر غموض بحيرة البهنسا في قلب الصحراء

دار الإفتاء: الثلاثاء غرة شهر ربيع الآخر لعام 1447 هجريًا

أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب

أحمد شيبة يتنازل لابن شقيقته في واقعة سرقة شقته بالإسكندرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد

القصدير يسجل 34 ألف دولار للطن في البورصات العالمية

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من يصوم ويصلي ويزكي ويفعل المعاصي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أفضل الأعمال في شهر ربيع الآخر

آيات وأحاديث نبوية وأدعية لتحصين الأبناء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads