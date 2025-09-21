أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده رفض إقامة دولة فلسطينية، في تصريح يعكس تصلب الموقف الإسرائيلي تجاه الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للصراع، بعد إعلان بريطانيا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.

رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال نتنياهو بشكل قاطع: "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، معتبرًا أن أي حديث عن الاعتراف بفلسطين لا يخدم مسار السلام، ولا ينسجم مع ما تسميه إسرائيل "الحقائق على الأرض".

نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي

تصريحات نتنياهو جاءت في وقت تتزايد فيه الاعترافات الدولية بـ الدولة الفلسطينية، إذ وصف مراقبون موقفه بأنه تحدٍ مباشر للإرادة الدولية التي تدفع باتجاه حل الدولتين.

الأمن أولوية بالنسبة لإسرائيل

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن الأمن القومي الإسرائيلي يأتي في المقام الأول، مشيرًا إلى أن أي تنازلات أو خطوات سياسية في هذا الاتجاه "قد تعرض إسرائيل للخطر".

انسداد في أفق الحل السياسي

يرى محللون أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وتغلق الباب أمام أي مفاوضات قريبة، ما يعمّق من حالة الجمود في ملف الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

