توقيع بروتوكول بين تعاونيات الإسكان ومحافظة شمال سيناء

استقبل اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، اللواء أ.ح/ خالد مجاور محافظ شمال سيناء اليوم الأحد الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

وقع اللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان واللواء أ.ح/ خالد مجاور محافظ شمال سيناء بروتوكول تعاون بين الهيئة والمحافظة ليحقق تكامل الأدوار بين الطرفين، وشهد اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض سبل تعزيز التعاون.

وأعرب اللواء مهندس وليد البارودي عن سعادته بزياره المحافظ للهيئة والتعاون بين الجانبين.

وفي لفتة تقديرية في نهاية اللقاء قام اللواء مهندس وليد البارودي بإهداء درع الهيئة للواء أ.ح/ خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وكان قد تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان محطة المعالجة الرئيسية والاستعداد للظروف المناخية بمدينة الشروق".

كما تفقد المهندس أحمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق لمحطة المعالجة الرئيسية وكان برفقته معاون نائب رئيس الهيئة، وكان في استقباله المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وتفقد نائب رئيس الهيئة جميع مراحل المعالجة الثلاثية والمعمل المخصص لاختبارات مياه الصرف الصحي قبل وبعد المعالجة الثلاثية.

وشدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التشغيل والمعالجة، واطلع نائب رئيس الهيئة على موقع الخزان الرئيسي الذي تم تصميمه ودراسة موقعه بعناية، والجاري استكمال أعمال الطرح له بطاقة استيعابية قدرها 250 ألف م³.

ويهدف الخزان إلى مجابهة الظروف المناخية والطقس السيئ والنوات التكرارية المتوقع حدوثها خلال الأعوام القادمة، طبقًا لتحذيرات وتنويهات هيئة الأرصاد الجوية، وسيتم استخدام الخزان بعد ذلك بأمان كامل في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.

وقام المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بشرح مفصل حول محطة المعالجة الرئيسية والخزان الرئيسي، مؤكدًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة في التشغيل والمعالجة تأتي هذه الزيارة في إطار الاستعداد للظروف المناخية والطقس السيئ، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد نائب رئيس الهيئة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات، والعمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

