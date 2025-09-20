عضو "التطوير العقاري": نجاح خطة الحكومة بقانون الإيجار القديم مرهون بهذا الأمر

طالب المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، الحكومة بالتدخل لإنهاء البيروقراطية داخل الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، مؤكّدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى سحب الأراضي من الجمعيات وتسبب خسائر فادحة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن تعطيل الإجراءات يؤدي إلى تقاعس الجمعيات عن تنفيذ مشروعاتها، ما يدفع هيئة المجتمعات العمرانية إلى سحب الأراضي، موضحًا أن مناقصة واحدة قد تستغرق عامًا كاملًا لإصدار أمر إسناد لشركة مقاولات، وهو ما يهدد بضياع مشروعات سكنية كانت قادرة على حل أزمة الإسكان.

الإسكان التعاوني.. حل لأزمة محدودي ومتوسطي الدخل

وشدد ثروت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناعة الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور” على أن المشروعات التعاونية هي الحل الأمثل لمشكلة الإسكان، خاصة أن الجمعيات تمتلك أراضي بأسعار مناسبة، وإذا استُغلت بشكل صحيح، تساهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بما يدعم خطط الدولة في قوانين الإيجار القديم.

وأضاف أن تكلفة الأرض تمثل نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع، وبالتالي فإن توافر الأراضي بأسعار معقولة يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات السكنية.

دعوة لتبني نهج الإنجاز وسرعة اتخاذ القرار

طالب ثروت بضرورة اتباع منهج الفريق كامل الوزير في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين وتبديد أموالهم.

حصر أراضي الجمعيات التعاونية

كما دعا إلى فتح تحقيق في أداء الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، وحصر أراضي الجمعيات التعاونية ومواقعها، تمهيدًا لتسريع الإجراءات البيروقراطية وتمكينها من البدء في مشروعاتها السكنية.

وأكد أن الاستثمار في الإسكان التعاوني يوفر وحدات بأسعار معقولة نظرًا لانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج، ما يجعله الحل الأمثل لمشكلة الإسكان في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.