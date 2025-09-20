السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

عضو "التطوير العقاري": نجاح خطة الحكومة بقانون الإيجار القديم مرهون بهذا الأمر

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

طالب المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري، الحكومة بالتدخل لإنهاء البيروقراطية داخل الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، مؤكّدًا أن هذه الممارسات تؤدي إلى سحب الأراضي من الجمعيات وتسبب خسائر فادحة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن تعطيل الإجراءات يؤدي إلى تقاعس الجمعيات عن تنفيذ مشروعاتها، ما يدفع هيئة المجتمعات العمرانية إلى سحب الأراضي، موضحًا أن مناقصة واحدة قد تستغرق عامًا كاملًا لإصدار أمر إسناد لشركة مقاولات، وهو ما يهدد بضياع مشروعات سكنية كانت قادرة على حل أزمة الإسكان.

الإسكان التعاوني.. حل لأزمة محدودي ومتوسطي الدخل

وشدد ثروت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناعة الفرصة” الذي تقدمه منال السعيد بقناة “المحور” على أن المشروعات التعاونية هي الحل الأمثل لمشكلة الإسكان، خاصة أن الجمعيات تمتلك أراضي بأسعار مناسبة، وإذا استُغلت بشكل صحيح، تساهم في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بما يدعم خطط الدولة في قوانين الإيجار القديم.

وأضاف أن تكلفة الأرض تمثل نحو 30% من إجمالي تكلفة المشروع، وبالتالي فإن توافر الأراضي بأسعار معقولة يسهم في خفض التكلفة النهائية للوحدات السكنية.

دعوة لتبني نهج الإنجاز وسرعة اتخاذ القرار

طالب ثروت بضرورة اتباع منهج الفريق كامل الوزير في سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين وتبديد أموالهم.

حصر أراضي الجمعيات التعاونية

كما دعا إلى فتح تحقيق في أداء الاتحاد التعاوني المركزي للإسكان، وحصر أراضي الجمعيات التعاونية ومواقعها، تمهيدًا لتسريع الإجراءات البيروقراطية وتمكينها من البدء في مشروعاتها السكنية.

وأكد أن الاستثمار في الإسكان التعاوني يوفر وحدات بأسعار معقولة نظرًا لانخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج، ما يجعله الحل الأمثل لمشكلة الإسكان في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التطوير العقارى الحكومة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ى سحب الأراضي أزمة الإسكان

مواد متعلقة

صدام دستوري مرتقب.. «الدستورية العليا» ومجلس الدولة ينظران دعاوى ضد "الإيجار القديم".. وقانونيون: التعديلات تسبب فراغًا تشريعيًا وتهدد استقرار العقود القانونية

سؤال برلماني بشأن تقصير الحكومة في الترويج لتوفير وحدات سكنية لمتضرري الإيجار القديم

تأجيل نظر طعن مرتضى منصور ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض الزمالك لـ28 أكتوبر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، ولفرهامبتون يتأخر 3-1 أمام ليدز يونايتد في الشوط الأول

الدوري الفرنسي، نانت يتأخر أمام رين 0/2 في الشوط الأول

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة

وست هام يسقط بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على توتنهام 1/2 في الشوط الأول

هل يلحق إمام عاشور بمباراة القمة؟ أستاذ أمراض الكبد يوضح

أسباب توقف المفاوضات مجددا بين الأهلي وأورس فيشر السويسري

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم 20 - 9 - 2025

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء

هل ورد دعاء بدء المذاكرة في السنة النبوية؟ تعرف على رأي علماء الحديث

من قصص القرآن الكريم، لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads