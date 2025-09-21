معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية لتوسعات مدينة الشروق

كشف المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية لتوسعات بمدينة الشروق.

وأشار إلى سير الأعمال بمواقع الإنشاءات في منطقة جنيفة بالامتداد الشرقي للمدينة، حيث تجاوزت نسب الإنجاز 80% في الأعمال البنية التحتية من الطرق والمرافق.

ولفت إلى أعمال المرافق والطرق بالمجاورات الخمسة، والتي تجاوزت نسب الإنجاز بها 60% من الأعمال.

وتفقد المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، عدد من المشروعات بالمدينة ومنها منطقة البوستر الخاص بتغذية منطقة الرابية، والجاري إجراء تجارب التشغيل له، حيث أوشكت الأعمال به على الانتهاء ودخوله الخدمة.

وقام أيضا نائب رئيس الهيئه بزيارة مخازن تشوينات خطوط المرافق والقطع الخاصة بها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة لمصادر توريد أعمال المرافق وضرورة اتباع المواصفات القياسية المصرية لتخزين.



كما قام المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، بشرح مفصل حول سير الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في المدينة، مؤكدًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية.



وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمدينة الشروق، والعمل على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

