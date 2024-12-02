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صحة ومرأة

استشاري تغذية علاجية يكشف مفاجأة بشأن أهمية النوم ليلًا

أهمية النوم ليلا،
أهمية النوم ليلا، فيتو

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن المُعلبات والمصنعات قد يكون شكلها جيد، ولكنها مُضرة للصحة، موضحا أن تناول المياه الساخنة على معدة فارغة من أجل إذابة الدهون أمر غير صحيح على الإطلاق.

مشكلة تناول كميات كبيرة من الليمون

وأضاف أن تناول كميات كبيرة من الليمون لـ زيادة معدل الحرق سيُؤدي إلى إصابة الإنسان بالقرحة، موضحا أن حمض المعدة تركيزه 100 ضعف الليمون، ورغم ذلك لا يُساهم في زيادة معدل الحرق في الجسم.

أهمية النوم ليلا

وأوضح أن تناول المياه بكثرة والنوم لفترات طويلة من الليل يساهمان في زيادة معدل الحرق، مشيرا إلى أن هناك غدة في المخ تفرز ليلًا هرمون أقوى وأندر وأجمل هرمون مضاد لـ السرطان ورافع للمناعة.

طريقة إنقاص الوزن

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “تن” إلى أن هناك طريقتين فقط لإنقاص الوزن تحت أي مسمى، متمثلتين في تقليل السعرات الحرارية في الطعام، أو رفع معدل الحرق في الجسم.

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أطعمة ومشروبات تعزز حرق الدهون وتسرع من إنقاص الوزن

وأضاف أنه لا يؤيد فكرة تناول أي مشروبات أو أعشاب على الريق أو على معدة فارغة، موضحا أن تناول القهوة أمر ليس صحيًا لمن لديه مشاكل في المعدة، لأنها تثير حمض المعدة.

وأوضح أن الارتجاع لا يحدث عند زيادة حمض المعدة فقط، وأحيانًا يؤدي ضعف الحمض إلى زيادة نشاط المعدة، مما يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

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