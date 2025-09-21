ماكرون: الاعتراف بالدولة الفلسطينية السبيل الوحيد للحل السياسي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل ودائم للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وشدد ماكرون على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وفوري في غزة، باعتباره خطوة أساسية لتهيئة الأجواء أمام أي مفاوضات سياسية.

الإفراج عن الأسرى المحتجزين

وطالب الرئيس الفرنسي بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الثقة بين الجانبين.

تسهيل دخول المساعدات

كما دعا ماكرون إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى قطاع غزة، محذرًا من خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المدنيون هناك.

اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: اعترفنا اليوم بدولة فلسطين لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وأضاف ستارمر اليوم ننضم إلى أكثر من 150 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية ونعمل على إبقاء إمكانية السلام وحل الدولتين حيا.



وتابع: الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ، وعلى حماس إطلاق سراح الرهائن فورا، وسنواصل النضال لإعادتهم إلى ديارهم، كما يجب ألا يكون لحركة حماس أي دور في الإدارة أو الأمن في المستقبل.



واستطرد: الإسرائيليون والفلسطينيون يريدون العيش بسلام دون عنف أو معاناة، وهذا ما يريد الشعب البريطاني رؤيته.

