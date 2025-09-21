حريق في عصارة قصب بقنا

نشب حريق، اليوم الأحد، بعصارة قصب بنجع خلف بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بعصارة قصب بنجع خلف بقرية أولاد نجم بنجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بمخلفات قصب بعصارة على مساحة 2 قيراط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة دون وقوع ضحايا أو مصابين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

