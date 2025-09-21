الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يلتقي فريق بيراميدز بطل أفريقيا مساء الثلاثاء نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال، وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

 

موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

ويحل فريق بيراميدز ضيفا في التاسعة من مساء الثلاثاء على نظيره الأهلي السعودي على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

 

وصول بعثة بيراميدز الي السعودية

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز إلى مدينة جدة مساء أمس السبت استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي في إطار مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي ينظمها الفيفا لأبطال القارات.

 

قائمة بيراميدز أمام الاهلي السعودي

وكان المدير الفني الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش اختار قائمة ضمت:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي - زياد هيثم  

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - بلاتي توريه

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

ويؤدي الفريق تدريبين في جدة، وسيكون الأول مساء اليوم الأحد بالملعب الفرعي لاستاد الإنماء، على أن يخوض مرانه الأخير مساء الإثنين بملعب المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإنتركونتيننتال كأس الإنتركونتيننتال بيراميدز الأهلي السعودي كأس القارات الثلاث مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز موعد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز

مواد متعلقة

بعثة بيراميدز تصل جدة استعدادا لمواجهة الأهلي السعودي بكأس إنتركونتننتال (صور)

النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة في طريقها إلى جدة (صور)

بيراميدز بالقوة الضاربة للقاء أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال

بيراميدز ونهضة بركان، الكاف يعلن رسميا موعد مباراة السوبر الأفريقي

بعثة بيراميدز تتوجه إلى جدة استعدادًا لمواجهة الأهلي السعودي

إنبي ينعى محمد عبد السلام أخصائي التدليك بالفريق

طرد وهدف ملغٍ، سموحة يخطف فوزا صعبا من حرس الحدود بالدوري المصري

الأكثر قراءة

حيرت المصريين، ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

أخبار مصر: حقيقة انتشار الجيش في سيناء، سر جنون الطماطم، قرار جديد ضد "بنت مبارك" بسبب رجل أعمال، ترامب يهدد أفغانستان

محملة بنسمات الخريف، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الليمون بـ 16 جنيها ومفاجأة جديدة عن الطماطم

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

وسام أبو علي يمارس هوايته، كولومبوس يتعادل مع تورونتو بالدوري الأمريكي (فيديو)

موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بندقية من الحرب العالمية الأولى، تفاصيل جديدة مثيرة في قضية تشارلي كيرك

خدمات

المزيد

قانون الهيئات الشبابية، عقاب صارم في المدرجات وامتيازات سخية خارجها

الزبدية بـ 41 جنيهًا بعد الارتفاع، أسعار المانجو اليوم الأحد 21 سبتمبر 2025

قانون الضمان الاجتماعي، تعرف على ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط

ماذا تعرف عن طريقة التحويل دوليا في البنك الزراعي؟

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ليفربول ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 21 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads