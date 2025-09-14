الأردن يقرر إعفاء السيارات الكهربائية والهايبرد من ضريبة المبيعات

نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» عن مصدر حكومي، تأكيده موافقة الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي على إعفاء السيارات الكهربائية والهايبرد، التي جرى تخليصها الجمركي قبل تاريخ 28 يونيو الماضي من الضريبة العامة على المبيعات، وذلك تصويبا للأوضاع وتحقيقا للعدالة.

نظام الضريبة الخاصة على المركبات

وبيّن المصدر، أن الحكومة كانت قد عدلت في التاريخ المذكور (28 يونيو 2025) نظام الضريبة الخاصة على المركبات، بحيث أخضعت سيارات الكهرباء والهايبرد لضريبة المبيعات، بعدما كانت تدفع فقط ضريبة خاصة مرتفعة، خلافًا لمركبات البنزين، التي كانت تخضع سابقا لضريبتي المبيعات والخاصة معا.

أوضح المصدر أن هذا التعديل أدى إلى تداخل في الأعباء الضريبية على بعض المركبات، التي جرت جمركتها قبل القرار بأيام، وهو ما يستدعي استثناءها من ضريبة المبيعات الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل ما بين 800 إلى 900 مركبة فقط، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الغاية من الإجراء هي تحقيق العدالة بين جميع الأطراف وخدمة المصلحة العامة.

نظام معدل للضريبة الخاصة

وكان مجلس الوزراء الأردني، أقر قبيل نهاية شهر يونيو الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، تضمن تخفيضا شاملا على إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على المركبات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ومعالجة التشوهات المالية في القطاع.

وبموجب التعديل المذكور، انخفضت الضريبة الإجمالية على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، فيما انخفضت على مركبات الهايبرد من 60% إلى 39%، بينما تم تثبيت الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية عند 27% لجميع الفئات.

