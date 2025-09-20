9 نصائح مهمة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية
قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عدة نصائح للمواطنين للحفاظ على العمر الافتراضي لبطاريات السيارات الكهربائية بما يضمن الحفاظ عليها لأطول وقت ممكن.
نصائح الشحن الأمثل لبطاريات السيارات الكهربائية
وتضمنت النصائح التي قدمتها الشركة القابضة لكهرباء مصر كالتالي:
- عدم شحن البطارية لـ 100% كل يوم
- الأفضل أن يكون الشحن بين 20% – 80%
- في حالة كون البطارية من نوع 60 kWh، يستحسن شحنها حتى 80% (يعني 48 kWh)، وهو ما يكفي المشاوير اليومية العادية
- شحن البطارية لـ 100% كل يوم، يعرضها لضغط أكبر وتفقد سعتها أسرع
- اختيار وقت الشحن أثناء الليل أو خارج أوقات الذروة مما يوفر الطاقة اللازمة
- الأفضل شحن البطاريات خلال الفترة من ١٢ وحتى ٦ صباحا، خاصة أن الشبكة ستكون هادئة والفولت ثابت.
- عدم الشحن الساعة ٧ مساء وقت الذروة.
- في حالة ملاحظة عدم كفاءة الشاحن وسخونة توصيلاته لابد من فصل الشاحن فورا، خاصة أن الإهمال يؤدي إلي عطل كامل أو حتى خطر حريق.
- الاهتمام بأنظمة الأمان ضد زيادة أو انخفاض الجهد وتذبذب التيار لحماية البطارية، وأن أي زيادة مفاجئة قد تؤدي إلي وجود مشكلة خلية أو أكثر في البطارية، وإصلاحه مكلف جدًا.
