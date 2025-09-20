الإعلان عن وظائف جديدة في الوادي الجديد، تعرف على التفاصيل

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف التخصصية والفنية والإدارية بجهاز معلومات شبكات المرافق والتخطيط، وذلك بناءً على موافقة محافظ الإقليم، في إطار جهود المحافظة لسد العجز في الجهاز ودعم منظومة العمل الإداري والخدمي.



وقال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان له، اليوم السبت، إن الإعلان يشمل الحاجة إلى سبع مسميات وظيفية بنظام الندب أو الإعارة، حيث جرى تحديد وظيفة مهندس أول بعدد مهندس واحد، ومحاسب بعدد واحد أيضًا، إلى جانب باحث قانون، وباحث شؤون عاملين، بالإضافة إلى ستة وظائف لـ فني مساحة، ومقعد واحد لـ سائق، وأخيرًا وظيفتين لوظيفة عامل خدمات معاونة.



وأكد المحافظ، أن الشروط العامة أن يكون المتقدم خاضعًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، ويكون المتقدم معينًا على درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة أو الصناديق الخاصة، وأن يمتلك خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في الوظائف من الثانية وحتى الخامسة.



وحددت المحافظة، في بيانها الصحفي، والذي نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على موقع الفيس بوك، أن تقديم الطلبات سيكون باسم مدير مديرية التنظيم والإدارة، لمدة عشرة أيام تبدأ من الأحد 21 سبتمبر الجاري، على أن يجري استقبال الطلبات ورقيًا بمقر المديرية بمجمع المصالح، إضافة إلى إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر الرابط المخصص لذلك.

التقديم ورقيًا بمقر مديرية التنظيم والإدارة بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية

وإلكترونيًا من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/FSLX56WQk5enZvwv9

