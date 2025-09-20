إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب كارو بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث سير، صباح اليوم السبت، بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث سير لمستشفى الداخلة العام.

وتبين انقلاب عربة كارو بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من خالد محمد عيد، 45 عامًا، ونجله محمد خالد محمد، 5 أعوام، ونجلته ريتال خالد محمد، 9 أعوام، هدير نصر رفاعي، 17 عاما.

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام وتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

