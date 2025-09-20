السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب كارو بالوادي الجديد

عربة كارو
عربة كارو

 أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث سير، صباح اليوم السبت، بقرية تابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد

وكان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث سير لمستشفى الداخلة العام.  

وتبين انقلاب عربة كارو بقرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من خالد محمد عيد، 45 عامًا، ونجله محمد خالد محمد، 5 أعوام، ونجلته ريتال خالد محمد، 9 أعوام، هدير نصر رفاعي، 17 عاما.  

وجرى نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام وتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

