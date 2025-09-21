خبير استراتيجي: الفيتو الأمريكي عقبة تمنع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبرية بجامعة الإسكندرية والمتخصص في ملف الصراع العربي الإسرائيلي، إن اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية يعد مرحلة تاريخية في عمر القضية الفلسطينية.

وأوضح أن شهر سبتمبر الحالي شهد تسونامي سياسيًا، يقطع الطريق على محاولات إجهاض حل الدولتين، لافتًا إلى أن الرؤية المصرية تفرض نفسها بعد الأكاذيب الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، والضغوط غير المسبوقة بشأن التهجير، في حين أن الرؤية المصرية تقوم على تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه وحل الدولتين.

عدد الدول التي تطالب بإقامة دولة فلسطينية

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن هناك تصويتًا كثيفًا لصالح الدولة الفلسطينية يقترب من 150 دولة، وهذا زخم مطلوب، لكن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يتطلب الحصول على ثلثي الأصوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموافقة مجلس الأمن، وهناك عقبة الفيتو الأمريكي، وبالتالي فإن الأمر سيكون صعبًا في هذه المرحلة، لكن الخطوات الحالية ستبطل أي محاولات لإجهاض حل الدولتين أو الاستمرار في التهجير. هذا الزخم له تداعياته الإيجابية على القضية الفلسطينية.

اعتراف فرنسا وبريطانيا يزعج إسرائيل

وواصل حديثه: فلسطين دولة عضو ومع ذلك تم منع أبو مازن من حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار أمريكي، وسبق أن نقلت منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعات الجمعية العامة عندما تم منع ياسر عرفات. أضف إلى ذلك أن اعتراف فرنسا وبريطانيا يعني أنهما لن يعملا ضد فلسطين، وهذا أمر من شأنه إزعاج إسرائيل التي تهتم بالمنابر الدولية التي غالبًا ما يكون لها تبعات اقتصادية وأمنية ومزيد من الهجرة العكسية.

