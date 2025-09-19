بيان فلسطيني غاضب بعد "الفيتو" الأمريكي بمجلس الأمن ضد وقف حرب غزة

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إنهم يعربون عن أسفهم واستغرابهم لعرقلة أمريكا مشروع قرار وقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن.



وقال نبيل أبو ردينة إن 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وافقت على مشروع القرار، وكانت مطالبتها واضحة في وقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل، لكن الولايات المتحدة أسقطته بحق النقض.

وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على الشعب والأرض.

وطالب الإدارة الأمريكية بمراجعة قراراتها حفاظًَا على القانون الدولي.

وعرقلت الولايات المتحدة، الخميس، مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل إيصال المساعدات والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

وطالب القرار الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، كما أكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم.

بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين.

وخلافا للفيتو الأمريكي، صوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار.

