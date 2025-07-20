محافظ أسيوط يفتتح معرض الوسائل التعليمية لرياض الأطفال بالمنطقة الأزهرية (صور)

افتتح اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات المعرض السنوي السابع للوسائل التعليمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال، والذي نظمته إدارة رياض الأطفال بمنطقة أسيوط الأزهرية، بشارع محمود رشوان بحي شرق مدينة أسيوط، تأتي هذه الفعالية في إطار دعم المحافظة للجهود النوعية المبذولة في قطاع التعليم، لا سيما التعليم الأزهري، الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.

شهد الافتتاح الدكتور علي محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتورة أسماء محمود، مديرة إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، والدكتور سيد عبد الظاهر، وكيل المنطقة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية من بينهم: المهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمية، ومحمد إسماعيل نائب رئيس حي شرق، والنائب علاء سليمان عضو مجلس النواب.

المعرض يضم مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية المبتكرة

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط أجنحة المعرض، الذي يضم مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية المبتكرة، تشمل مجسمات ولوحات فنية وتفاعلية، تهدف إلى تعزيز المفاهيم اللغوية والعلمية وتنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال، إلى جانب وسائل ترفيهية تحاكي المناسبات الوطنية والدينية، بما يسهم في تكوين شخصية الطفل بشكل متكامل.

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التربوية المتميزة، مشيدًا بالمستوى الإبداعي للوسائل المعروضة، ومؤكدًا أن الاهتمام برياض الأطفال هو استثمار في مستقبل الوطن، إذ تسهم هذه المرحلة في غرس القيم وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، مثمنًا الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز القيم الوسطية في المجتمع.

وأكد اللواء هشام أبو النصر دعمه الكامل لكافة المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تطوير العملية التربوية، مشيرًا إلى أهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تسهيل شرح المناهج وتحفيز الطفل على التعلم بطريقة تفاعلية، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث منظومة التعليم بنوعيها العام والأزهري.

من جانبه، أعرب الدكتور علي محمود حسن، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط على حضوره ودعمه المستمر لمسيرة التعليم الأزهري، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم 61 روضة أطفال تعمل على تطبيق أحدث الأساليب التربوية، في إطار سعي الأزهر الشريف إلى إعداد أجيال واعية وقادرة على الإسهام الفعّال في مسيرة التنمية الشاملة. وفي ختام الزيارة، قدم للمحافظ درع المنطقة الأزهرية تكريمًا لجهوده المتميزة ودعمه المتواصل.

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