وزير الأوقاف: "صحح مفاهيمك" إحدى أدوات الجمهورية الجديدة لبناء وعي الإنسان

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف: إن مبادرة “صحح مفاهيمك” تهدف المبادرة إلى تصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط، من خلال معالجة قضايا تمس الواقع اليومي للمواطن، برؤية علمية وتربوية منضبطة، تستند إلى خطاب ديني رشيد، يعالج الظواهر السلبية بالتوعية والرحمة دون إدانة أو إقصاء.

وزير الأوقاف: المبادرة تمثل إحدى أدوات الجمهورية الجديدة في بناء وعي الإنسان المصري

وأضاف خلال كلمته في الانطلاق الشعبى للمبادرة بالعاصمة الإدارية اليوم، أن المبادرة تمثل إحدى أدوات الجمهورية الجديدة في بناء وعي الإنسان المصري، من خلال تناول أكثر من أربعين قضية مؤثرة، أبرزها: حرمة المال العام، والتحرش، وإدمان المواد الإباحية/الرقمية، والتنمر، والغش، والتطرف، وحبوب الغلة، والإدمان، والتفكك الأسري، والتدخين، وغيرها من القضايا الأخرى.

وزير الأوقاف عن مبادرة صحح مفاهيمك: مشروع وطني ممتد يقوم على تكامل الأداء التوعوي والدعوي والإعلامي

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن المبادرة ليست فعالية وقتية، بل مشروع وطني ممتد يقوم على تكامل الأداء التوعوي والدعوي والإعلامي، عبر محتوى متنوع يشمل الفيديوهات، والمسرح، والمشاهد الدرامية، والمقالات، والبرامج، والقوافل الميدانية، والفعاليات المجتمعية، والتغطيات الإعلامية؛ سعيًا للوصول إلى كل بيت ومدرسة ومنصة إعلامية.

وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون الفعّال مع عدد من الوزارات والهيئات الوطنية في دعم المبادرة، وفي مقدمتها وزارات: الشباب والرياضة، والثقافة، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والبيئة، والسياحة والآثار، والموارد المائية والري؛ إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والنيابة العامة، ومحكمة النقض، ووحدة غسل الأموال، ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتابع أن هذه المبادرة تأتي في سياق الرؤية الشاملة التي أطلقها الرئيس السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي، والانتماء، والانضباط، بما يعزز استقرار الدولة وتماسك المجتمع.

جدير بالذكر ان تلك المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، انطلقت الآن المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، والدكتور محمود فوزى وزير المجالس النيابية، ووزراء الإسكان المرافق والبترول والعدل، وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف،والدكتور عبد الهادي القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.

وثمّن محافظو مطروح والمنوفية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والدقهلية جهود وزارة الأوقاف في إطلاق المبادرة، مؤكدين أنها مشروع وطني متكامل لتصحيح المفاهيم الدينية والسلوكيات المجتمعية الخاطئة، ومواجهة التطرف الديني واللاديني والشائعات والانحرافات الفكرية، بما يعزز قيم الانتماء والاعتدال ويكرّس الهوية الوطنية.

وأوضح المحافظون أن المبادرة تستهدف مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الشباب، عبر خطة تمتد لعام كامل، تشمل أكثر من 40 قضية وموضوعًا، تتناول القضايا الدينية والاجتماعية والإنسانية والسلوكيات الحياتية الخاطئة، من خلال الندوات والدروس والخطب والمحاضرات.

ومن المقرر أن تشهد جميع المحافظات فعاليات وأنشطة ميدانية للمبادرة تستهدف جميع فئات المجتمع وتناقش العديد من القضايا والموضوعات.

