الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بورصة السعودية تهبط للجلسة السابعة مع استمرار غياب المحفزات

بورصة السعودية
بورصة السعودية

تنعقد الآمال في سوق الأسهم السعودية على مزيج من تغير الأوضاع العالمية وتحسن أرباح الشركات، لتعويض خسائر المؤشر العام التي تجاوزت 11% منذ بداية العام في ظل غياب المحفزات.

هبوط جميع الأسهم القيادية

في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر "تاسي" 0.3% إلى 10636 نقطة، مواصلًا الهبوط للجلسة السابعة على التوالي، تحت وطأة هبوط جميع الأسهم القيادية إلى جانب "الاتصالات السعودية" (stc)، لكن سهم "منزل التسويق" للتجارة -أحدث وافد إلى السوق- قفز أكثر من 9% عند الفتح إلى 93 ريالا، بحسب وكالة بلومبرج.

يتوقع على نطاق واسع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف الشهر الجاري، وهو ما سيزيد جاذبية سوق الأسهم ويقلل جاذبية الأدوات الاستثمارية الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة.

قفزة للوافد الجديد

بعد مرور عدة دقائق من الجلسة، قلص سهم "منزل التسويق"، عاشر إدراج بالبورصة السعودية خلال 2025، مكاسبه إلى ما يقرب من 4% عند 88.3 ريالًا مقابل سعر الطرح البالغ 85 ريالًا للسهم. 

جني للأرباح يهبط بسهم "العربي الوطني" 

بعد خسارة بنسبة 4.6% في الجلسة الماضية، استمر تراجع سهم "البنك العربي الوطني" للجلسة الثانية على التوالي ليفقد 0.26% في بداية التعاملات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسهم السعودية سوق الاسهم السعودية مؤشر تاسي خسائر المؤشر العام الفيدرالي أسعار الفائدة سوق الاسهم البورصة السعودية

مواد متعلقة

ارتفاع الأسواق الخليجية مع تزايد رهانات خفض الفائدة

خببرة ترصد أداء الأسواق الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads