بورصة السعودية تهبط للجلسة السابعة مع استمرار غياب المحفزات

تنعقد الآمال في سوق الأسهم السعودية على مزيج من تغير الأوضاع العالمية وتحسن أرباح الشركات، لتعويض خسائر المؤشر العام التي تجاوزت 11% منذ بداية العام في ظل غياب المحفزات.

هبوط جميع الأسهم القيادية

في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجع مؤشر "تاسي" 0.3% إلى 10636 نقطة، مواصلًا الهبوط للجلسة السابعة على التوالي، تحت وطأة هبوط جميع الأسهم القيادية إلى جانب "الاتصالات السعودية" (stc)، لكن سهم "منزل التسويق" للتجارة -أحدث وافد إلى السوق- قفز أكثر من 9% عند الفتح إلى 93 ريالا، بحسب وكالة بلومبرج.

يتوقع على نطاق واسع أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل منتصف الشهر الجاري، وهو ما سيزيد جاذبية سوق الأسهم ويقلل جاذبية الأدوات الاستثمارية الأخرى ذات العائد المرتفع والمخاطر المنخفضة.

قفزة للوافد الجديد

بعد مرور عدة دقائق من الجلسة، قلص سهم "منزل التسويق"، عاشر إدراج بالبورصة السعودية خلال 2025، مكاسبه إلى ما يقرب من 4% عند 88.3 ريالًا مقابل سعر الطرح البالغ 85 ريالًا للسهم.

جني للأرباح يهبط بسهم "العربي الوطني"

بعد خسارة بنسبة 4.6% في الجلسة الماضية، استمر تراجع سهم "البنك العربي الوطني" للجلسة الثانية على التوالي ليفقد 0.26% في بداية التعاملات.

