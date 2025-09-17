الأربعاء 17 سبتمبر 2025
وزير الاتصالات يكشف موعد تصدير أجهزة المحمول المصرية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ الوزارة عملت على تشجيع صناعة أجهزة المحمول في مصر، متابعا: "لدينا الآن 14 مصنعا ينتج أجهزة محمول، من بينها 4 من أكبر 5 انتشارا ورواجا في مصر".

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "في العام الماضي، أنتجت المصانع نحو 3.5 ملايين جهاز محمول، وبنهاية هذا العام سننتج 9 ملايين وحدة، وبدءً من العام القادم سنبدأ في التصدير بكميات كبيرة، وفي هذا العام، تختبر الشركات الأسواق المستهدفة المختلفة، وفي العام القادم سيتم البدء بالتصدير بكميات كبيرة".

وأوضح: "نركز على منتج ممتاز على مستوى عالمي ولا يوجد فارق 1% بين المنتج المصري والمنتج المصنع في أي دولة أخرى"، مؤكدا أن زيادة نسبة المحلي في الأجهزة أمر مهم للغاية، حيث يتم العمل على زيادة القيمة المضافة داخل مصر من هذه الأجهزة.

