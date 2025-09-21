الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ترديد شعار "إنسان مصري قوي" خلال إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمدينة الرياضية 

مبادرة صحح مفاهيمك
مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمدينة الرياضية 

هز شعار "إنسان.. مصري.. قوي" المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال كلمة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في حفل الإطلاق الشعبي لمبادرة "صحح مفاهيمك".  

ودعا وزير الأوقاف الحضور لترديد شعار المبادرة "إنسان مصري قوي" وذلك في ختام الكلمة التي ألقاها.

إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك من وزارة الأوقاف 

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

