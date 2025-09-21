ترديد شعار "إنسان مصري قوي" خلال إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالمدينة الرياضية 

هز شعار "إنسان.. مصري.. قوي" المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال كلمة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في حفل الإطلاق الشعبي لمبادرة "صحح مفاهيمك".

ودعا وزير الأوقاف الحضور لترديد شعار المبادرة "إنسان مصري قوي" وذلك في ختام الكلمة التي ألقاها.

إطلاق مبادرة صحح مفاهيمك من وزارة الأوقاف

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.